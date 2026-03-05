Поиск

ЕЦБ опасается ускорения инфляции в еврозоне из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Три члена руководства Европейского центрального банка выразили опасения по поводу роста цен в еврозоне в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который продолжается шесть дней и охватывает все новые страны.

"Базовый сценарий предусматривает, что конфликт будет коротким, - сказал заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос на мероприятии в Брюсселе. - Если он затянется, возникнет риск корректировки инфляционных ожиданий".

При реализации второго сценария регулятор может пересмотреть параметры денежно-кредитной политики, добавил он.

"Мне не кажется, что нам нужно быть излишне оптимистичными по поводу скорого окончания конфликта", - отметил выступавший на том же мероприятии глава ЦБ Финляндии Олли Рен, подчеркнув, что в ближневосточном регионе уже наблюдается "довольно серьезная эскалация".

Его коллега из ЦБ Германии Йоахим Нагель согласился, что длительный конфликт подстегнет инфляцию и негативно скажется на темпах экономического роста еврозоны.

"Если конфликт быстро завершится, последствия для инфляции окажутся краткосрочными и ограниченными, - сказал он. - Если же цены на энергоносители останутся повышенными в течение длительного времени, это может привести к ускорению инфляции и ослаблению экономической активности в зоне евро".

Следующее заседание ЕЦБ пройдет 18-19 марта. Аналитики и участники рынка ожидают, что по его итогам регулятор оставит ключевые процентные ставки на прежних уровнях.

