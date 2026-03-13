Росстат отметил замедление роста цен на бензин в феврале

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В России в феврале 2026 года потребительские цены на бензин выросли к январю на 0,61% после роста на 1,35% в январе, сообщил Росстат.

До этого в течение двух месяцев наблюдалось снижение цен на бензин: в декабре 2025 года они понизились на 0,43%, в ноябре - на 0,85%

Ранее бензин дорожал на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле, на 0,55% в марте, на 0,51% в феврале, на 0,62% в январе.

По сравнению с февралем 2025 года потребительские цены на бензин в феврале этого года стали выше на 11,70%.

Дизельное топливо в феврале 2026 года подорожало на 0,1% после того, как цены на него росли на 1,4% в январе, на 0,8% в декабре 2025 года, на 1,7% в ноябре, на 2,1% в октябре, на 1,5% в сентябре и на 0,2% в августе.

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в стране составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

