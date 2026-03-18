Инфляция в РФ с 11 по 16 марта составила 0,08%, в годовом выражении ускорилась до 5,91%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 16 марта составил 0,22%, с начала года - 2,59%.

Исходя из данных за 16 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (также 5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 5,79% с 5,84% на 10 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во втором.

За период с 11 по 16 марта 2026 года цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,2% (после снижения на 0,1% с 3 по 10 марта) на фоне падения цен на огурцы на 7,6%. Выросли цены на помидоры - на 3,7%, морковь - на 2,7%, капусту - на 1,4%, бананы - на 1,0%, картофель - на 0,9%.

С 11 по 16 марта существенно выросли цены на куриные яйца - на 1,7%, сахарный песок и соль - на 0,5%, колбасы и рыбу мороженую - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на мясо кур - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин с 11 по 16 марта поднялись на 0,3%, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 16 марта на уровне 5,79%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За период с 11 по 16 марта (6 дней) инфляция составила 0,08%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,05%: продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию (на 0,20%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,07%. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,11%, в секторе наблюдаемых услуг - на 0,08%", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%.

В феврале, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ при этом 13 февраля повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2026 году составляет 5,2% (снизился с 5,4% по опросу в начале февраля), в 2027 году - 4,4%.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по денежно-кредитной политике опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Регулятор не раз отмечал, что динамика этих показателей также учитывается при принятии решения по ставке. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года. Инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень мая 2025 года.

Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15%. Некоторые эксперты допускают и более широкий шаг - снижение сразу на 100 б.п., до 14,5%.