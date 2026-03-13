Саудовская Аравия наращивает транспортировку нефти через Красное море

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия из-за блокады Ираном Ормузского пролива делает упор на поставки нефти через нефтеналивной порт Янбу-эль-Бахр и Красное море, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные системы слежения за судами.

Эти данные показывают, что в последние дни 11 очень крупных танкеров достигли порта Янбу-эль-Бахр и теперь ждут начала погрузки.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco отмечала, что поставки вскоре достигнут 5 млн баррелей в день, однако местная инфраструктура ранее никогда не работала с такой нагрузкой, отмечает Bloomberg. При этом отгрузка нефти в Янбу-эль-Бахре в марте достигала в среднем 2,7 млн баррелей в день.

Ожидается, что от четырех до десяти дней уйдет на наращивание поставок сырья по нефтепроводу, который соединяет нефтяное месторождение Абкайк с Янбу-эль-Бахром.

Кроме того, по данным агентства, отмечается смена приоритетов с перевозками нефти. Ранее большая часть поставок по этому направлению предназначалась для трубопровода SUMED, который перекачивает нефть от терминала Айн-Сохна в Красном море до порта Сиди-Керир у Александрии. Теперь большинство партий нефти отправляют в сторону Азии.

Хроника 28 февраля – 13 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
