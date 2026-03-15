Южная Корея резко нарастила импорт СПГ перед обострением на Ближнем Востоке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа в мире - в феврале 2026 года импортировала 4,5 млн тонн СПГ, что на 35% больше, чем годом ранее, сообщила местная таможенная служба. Среди февральских результатов это максимальный уровень за последние три года.

Из региона, который теперь стал "горячей точкой", из Персидского залива (Катара и Омана) - было получено 934 тыс. тонн СПГ, что обеспечило около 21% национального импорта за месяц.

Из Китая за один только февраль 2026 года пришло сразу четыре перепроданных крупнотоннажных танкера СПГ - это почти столько же, сколько было получено за весь 2025 год.

Из России в январе пришло две партии СПГ, в феврале - четыре. Год назад было ровно по три каждый месяц. Корейские получатели стабильно отбирают российский газ по долгосрочным контрактам, избегая при этом маржинальных спотовых закупок. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ " (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

США в феврале 2026 года поставили союзнику две партии СПГ, тогда как в январе было около десяти, год назад (в феврале 2025) была всего одна.