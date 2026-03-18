Индия в январе нарастила импорт СПГ почти на треть

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Индия в январе 2026 года импортировала 2,414 млн тонн сжиженного природного газа, что на 31% больше, чем в первом месяце 2025 года (1,84 млн тонн), сообщает Министерство торговли и промышленности.

Снижение средней цены импорта на 16% - до $375 за тысячу кубометров должно было способствовать росту покупательской способности.

Вследствие географического расположения Индия традиционно много газа получает с Ближнего Востока, поставки из которого же через месяц будут остановлены из-за военных действий. В январе 2026 года на долю этого региона пришлось более 70% национального импорта: 990 тысяч тонн поставил Катар, 409 тысяч тонн - Оман, 324 тысячи тонн - Объединенные Арабские Эмираты.

Остаток баланса в январе закрыли главным образом африканские поставщики (Нигерия, Ангола, Экваториальная Гвинея), а также США и Австралия.

По итогам 2025 года Индия занимает пятое место в мире по объему импорта СПГ, следуя за Китаем, Японией, Южной Кореей и Францией. Сейчас в республике работают семь приемных терминалов общей мощностью 48 млн тонн в год.