Brent подорожала до $103,17 за баррель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать днем во вторник.

К 14:21 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,96 (2,95%), до $103,17 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,97 (3,18%), до $96,47 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 5,3%. Снижение было вызвано сообщениями, что в минувшие выходные несколько танкеров беспрепятственно прошли по Ормузскому проливу.

Фактически пролив остается закрытым, что резко сокращает возможности ближневосточных стран по поставкам нефти. В частности, по данным источников Reuters, ОАЭ были вынуждены сократить производство нефти более чем наполовину. Порт Эль-Фуджайра в ОАЭ временно не ведет операции по погрузке на суда после того, как ранее 17 марта он подвергся атаке, сообщил Bloomberg. Источник агентства отметил, что обломки беспилотника в ходе атаки на порт также повредили газовоз под флагом Кувейта.

"Риски остаются высокими. Ситуация вновь обострится, стоит иранским военным открыть огонь по проходящему танкеру или заложить мину", - отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, перебои поставок оказывают больше влияния не на рынок нефти, а на рынок нефтепродуктов, включая дизельное и авиационное топливо.

"Цены на продукты нефтепереработки подскочили намного сильнее, чем на нефть", - написали аналитики Юлия Жесткова-Григсби и Даан Струйвен. Котировки Brent с начала марта выросли более чем на 40%, тогда как в некоторых странах Азии топливо подскочило в цене вдвое.

Brent WTI ОАЭ Кувейт Эль-Фуджайра Ормузский пролив
Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

 Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

Украина приняла предложение ЕС по техподдержке и оплате ремонта нефтепровода "Дружба"

Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

 Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

Гражданам-банкротам оставят 10% от продажи ипотечного жилья

На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

 На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

На Лебединском ГОКе самосвал с грузом раздавил "УАЗ", погибли пять человек

В Moody's считают, что рецессия вновь представляет серьезную угрозу для экономики США

 В Moody's считают, что рецессия вновь представляет серьезную угрозу для экономики США

Brent подорожала до $102,74 за баррель

 Brent подорожала до $102,74 за баррель

Григоренко сообщил о сокращении числа проверок бизнеса в 2025 году до 273 тысяч

На Шри-Ланке сократят рабочую неделю для экономии энергоресурсов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 824 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8704 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
