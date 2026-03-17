Brent подорожала до $103,17 за баррель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать днем во вторник.

К 14:21 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,96 (2,95%), до $103,17 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,97 (3,18%), до $96,47 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 5,3%. Снижение было вызвано сообщениями, что в минувшие выходные несколько танкеров беспрепятственно прошли по Ормузскому проливу.

Фактически пролив остается закрытым, что резко сокращает возможности ближневосточных стран по поставкам нефти. В частности, по данным источников Reuters, ОАЭ были вынуждены сократить производство нефти более чем наполовину. Порт Эль-Фуджайра в ОАЭ временно не ведет операции по погрузке на суда после того, как ранее 17 марта он подвергся атаке, сообщил Bloomberg. Источник агентства отметил, что обломки беспилотника в ходе атаки на порт также повредили газовоз под флагом Кувейта.

"Риски остаются высокими. Ситуация вновь обострится, стоит иранским военным открыть огонь по проходящему танкеру или заложить мину", - отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, перебои поставок оказывают больше влияния не на рынок нефти, а на рынок нефтепродуктов, включая дизельное и авиационное топливо.

"Цены на продукты нефтепереработки подскочили намного сильнее, чем на нефть", - написали аналитики Юлия Жесткова-Григсби и Даан Струйвен. Котировки Brent с начала марта выросли более чем на 40%, тогда как в некоторых странах Азии топливо подскочило в цене вдвое.