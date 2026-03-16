Глава МЭА предупредил рынки о долгом восстановлении после кризиса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Мировым энергетическим рынкам понадобится время для восстановления после кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива, даже если беспрепятственное движение по нему будет восстановлено завтра, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

МЭА 15 марта объявило, что для стабилизации ситуации на нефтяном рынке из стратегических резервов стран-участниц будет высвобождено почти 412 млн баррелей: около 296,5 млн баррелей нефти и 115 млн баррелей нефтепродуктов. Наибольший объем обеспечат страны американского региона - почти 196 млн баррелей, страны Азии и Океании - 108,6 млн баррелей, Европы - 107,5 млн баррелей.

По словам Бироля, после данного выпуска запасы стран-участниц сократятся примерно на 20%. Всего они располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти. Также страны, входящие в агентство, имеют 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

"Если их суммировать, останется более 1,4 миллиарда баррелей. Это означает, что мы сможем увеличить запасы позже, если это потребуется", - сказал Бироль.

"С учетом этих беспрецедентных мер я очень надеюсь, что ситуация будет быстро урегулирована, чтобы рынки могли начать восстанавливаться. Но, конечно, мы также должны быть готовы к тому, что это может затянуться. И даже если (движение в проливе - ИФ) откроется завтра, по оценкам МЭА, для восстановления мировой торговли энергоносителями все равно потребуется время", - отметил глава МЭА.

Он подчеркнул, что около 30 млн баррелей - часть поставок, которую обеспечат страны американского региона, - будет гарантирована за счет увеличения добычи нефти.

Глава МЭА также добавил, что к высвобождению страт-резервов могут присоединиться страны, не являющиеся полноправными членами организации (находятся на этапе вступления в МЭА или являются ассоциированными членами). Это Индия, Колумбия, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.