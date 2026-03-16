Глава МЭА предупредил рынки о долгом восстановлении после кризиса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Мировым энергетическим рынкам понадобится время для восстановления после кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива, даже если беспрепятственное движение по нему будет восстановлено завтра, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

МЭА 15 марта объявило, что для стабилизации ситуации на нефтяном рынке из стратегических резервов стран-участниц будет высвобождено почти 412 млн баррелей: около 296,5 млн баррелей нефти и 115 млн баррелей нефтепродуктов. Наибольший объем обеспечат страны американского региона - почти 196 млн баррелей, страны Азии и Океании - 108,6 млн баррелей, Европы - 107,5 млн баррелей.

По словам Бироля, после данного выпуска запасы стран-участниц сократятся примерно на 20%. Всего они располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти. Также страны, входящие в агентство, имеют 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

"Если их суммировать, останется более 1,4 миллиарда баррелей. Это означает, что мы сможем увеличить запасы позже, если это потребуется", - сказал Бироль.

"С учетом этих беспрецедентных мер я очень надеюсь, что ситуация будет быстро урегулирована, чтобы рынки могли начать восстанавливаться. Но, конечно, мы также должны быть готовы к тому, что это может затянуться. И даже если (движение в проливе - ИФ) откроется завтра, по оценкам МЭА, для восстановления мировой торговли энергоносителями все равно потребуется время", - отметил глава МЭА.

Он подчеркнул, что около 30 млн баррелей - часть поставок, которую обеспечат страны американского региона, - будет гарантирована за счет увеличения добычи нефти.

Глава МЭА также добавил, что к высвобождению страт-резервов могут присоединиться страны, не являющиеся полноправными членами организации (находятся на этапе вступления в МЭА или являются ассоциированными членами). Это Индия, Колумбия, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

МЭА Ормузский пролив Фатих Бироль
Цены на бензин на московских заправках ускорили рост

 Цены на бензин на московских заправках ускорили рост

Золото дешевеет, торгуется ниже $5000 за унцию

 Золото дешевеет, торгуется ниже $5000 за унцию

Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

 Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Трамп призвал КНР помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива

Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

 Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

Страны МЭА высвободят почти 412 млн баррелей нефти из стратрезервов

 Страны МЭА высвободят почти 412 млн баррелей нефти из стратрезервов

JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

 JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

В феврале из продуктов питания сильнее всего подорожали яйца - на 9,3%

В России в феврале инфляция составила 0,73%, годовая замедлилась до 5,91%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 784 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8678 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
