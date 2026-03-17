"АвтоВАЗ" выделит коммерческие автомобили в отдельное направление "Лада Бизнес"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" выделит коммерческие автомобили в обособленное бизнес-направление, сообщила компания.

Новая структура получит название "Лада Бизнес" (Lada Business) и сосредоточится на развитии сегмента легких коммерческих автомобилей.

Направление объединит полный спектр предложений для корпоративных клиентов, включая как собственную линейку Lada, так и партнерские продукты.

Как отмечает "АвтоВАЗ", в "Лада Бизнес" войдут специальные версии автомобилей, выпускаемые АО "ВИС-Авто", включая бортовые платформы и фургоны на базе Lada Granta и Niva Legend, аварийно-спасательные и пожарные автомобили на базе моделей Lada, а также снегоболотоход на платформе Lada Niva.

Кроме того, клиентам будут доступны специализированные автомобили от ООО "Промтех", сертифицированного партнера по созданию прототипов и серийного производства нишевых моделей. Например, рефрижераторы, автофургоны объемом до 7 м³, транспортные средства для перевозки людей с ограниченными возможностями, автолавки, автомобили для медицинских служб и другие - всего более 50 доступных вариантов на базе моделей Lada.

Отдельное место в линейке займет фургон Lada Largus, метановые версии Largus и Vesta, эксплуатация которых позволяет снизить затраты на топливо в два-три раза.

"Стратегия развития направления также учитывает перспективу выхода на рынок новых моделей SKM, которые будут интегрированы в портфель предложений для бизнеса в ближайшее время", - сообщает автопроизводитель.

Для эффективного взаимодействия с корпоративными клиентами "АвтоВАЗ" намерен внедрить особый подход к организации продаж и сервиса. В официальных дилерских центрах будет выделено отдельное пространство с собственным брендингом "Лада Бизнес"(Lada Business).

"Консолидация всех коммерческих продуктов под эгидой "Лада Бизнес" (Lada Business) даст нам возможность более гибко управлять запасами и оперативно реагировать на изменения рынка. Мы формируем пул профессиональных дилеров, готовых предоставлять предпринимателям не просто автомобиль, а комплексное решение для их дела, подкрепленное заводскими компетенциями. Новый формат работы позволит АО "АвтоВАЗ" укрепить позиции в сегменте легкого коммерческого транспорта и предложить малому и среднему бизнесу решения, максимально адаптированные под текущие экономические условия", - прокомментировал вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

