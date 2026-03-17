Поиск

"АвтоВАЗ" выделит коммерческие автомобили в отдельное направление "Лада Бизнес"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" выделит коммерческие автомобили в обособленное бизнес-направление, сообщила компания.

Новая структура получит название "Лада Бизнес" (Lada Business) и сосредоточится на развитии сегмента легких коммерческих автомобилей.

Направление объединит полный спектр предложений для корпоративных клиентов, включая как собственную линейку Lada, так и партнерские продукты.

Как отмечает "АвтоВАЗ", в "Лада Бизнес" войдут специальные версии автомобилей, выпускаемые АО "ВИС-Авто", включая бортовые платформы и фургоны на базе Lada Granta и Niva Legend, аварийно-спасательные и пожарные автомобили на базе моделей Lada, а также снегоболотоход на платформе Lada Niva.

Кроме того, клиентам будут доступны специализированные автомобили от ООО "Промтех", сертифицированного партнера по созданию прототипов и серийного производства нишевых моделей. Например, рефрижераторы, автофургоны объемом до 7 м³, транспортные средства для перевозки людей с ограниченными возможностями, автолавки, автомобили для медицинских служб и другие - всего более 50 доступных вариантов на базе моделей Lada.

Отдельное место в линейке займет фургон Lada Largus, метановые версии Largus и Vesta, эксплуатация которых позволяет снизить затраты на топливо в два-три раза.

"Стратегия развития направления также учитывает перспективу выхода на рынок новых моделей SKM, которые будут интегрированы в портфель предложений для бизнеса в ближайшее время", - сообщает автопроизводитель.

Для эффективного взаимодействия с корпоративными клиентами "АвтоВАЗ" намерен внедрить особый подход к организации продаж и сервиса. В официальных дилерских центрах будет выделено отдельное пространство с собственным брендингом "Лада Бизнес"(Lada Business).

"Консолидация всех коммерческих продуктов под эгидой "Лада Бизнес" (Lada Business) даст нам возможность более гибко управлять запасами и оперативно реагировать на изменения рынка. Мы формируем пул профессиональных дилеров, готовых предоставлять предпринимателям не просто автомобиль, а комплексное решение для их дела, подкрепленное заводскими компетенциями. Новый формат работы позволит АО "АвтоВАЗ" укрепить позиции в сегменте легкого коммерческого транспорта и предложить малому и среднему бизнесу решения, максимально адаптированные под текущие экономические условия", - прокомментировал вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

ммъ юаа

Lada АвтоВАЗ Lada Largus Лада Бизнес Дмитрий Костромин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

 На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

На Лебединском ГОКе самосвал с грузом раздавил "УАЗ", погибли пять человек

В Moody's считают, что рецессия вновь представляет серьезную угрозу для экономики США

 В Moody's считают, что рецессия вновь представляет серьезную угрозу для экономики США

Brent подорожала до $102,74 за баррель

 Brent подорожала до $102,74 за баррель

Григоренко сообщил о сокращении числа проверок бизнеса в 2025 году до 273 тысяч

На Шри-Ланке сократят рабочую неделю для экономии энергоресурсов

SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

 SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

Банк России отметил снижение инфляции в феврале

 Банк России отметил снижение инфляции в феврале

Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

 Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

Цены на бензин на московских заправках ускорили рост

 Цены на бензин на московских заправках ускорили рост
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 820 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8702 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });