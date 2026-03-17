Банк Англии сократит 8% работников

Из увольняемых 75 человек получат компенсации по 150 тысяч фунтов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии в ближайшие месяцы уволит 446 работников, или около 8% штата, в рамках мер по оптимизации структуры и сокращению расходов, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников агентства, под сокращения, которые будут производиться по взаимному согласованию, попадут многие высокопоставленные сотрудники банка, включая руководителей подразделений и директоров.

Из работников, уже согласившихся на добровольное увольнение, 75 получат максимальные компенсации по 150 тысяч фунтов (около $200 тысяч).

Размер компенсации рассчитывался путем умножения 10% от последней годовой заработной платы сотрудника на количество отработанных им лет. Средняя выплата составит 81 тысячу фунтов, а общая сумма выплат - примерно 36 млн фунтов.

Несмотря на значительные разовые расходы, понесенные в связи с увольнениями, Банк Англии рассчитывает, что сокращение штата позволит ему сэкономить 35 млн фунтов уже в следующем финансовом году и будет способствовать ослаблению давления на бюджет регулятора.

Расходы британского ЦБ значительно выросли в связи с проведением общей модернизации, начатой после проверки деятельности банка, проведенной под руководством бывшего председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. В результате ревизии была выявлена, помимо прочего, необходимость в обновлении устаревшей технологической инфраструктуры регулятора и экономических моделей, используемых им для прогнозирования.

Ранее в этом месяце представитель Банка Англии заявил, что производимые изменения "укрепят позиции банка, позволив ему добиться необходимой экономии средств" и являются частью "масштабной многолетней программы по трансформации операций банка".

Банк Англии Великобритания
Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

 Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

Украина приняла предложение ЕС по техподдержке и оплате ремонта нефтепровода "Дружба"

Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

 Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

Гражданам-банкротам оставят 10% от продажи ипотечного жилья

На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

 На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

На Лебединском ГОКе самосвал с грузом раздавил "УАЗ", погибли пять человек

В Moody's считают, что рецессия вновь представляет серьезную угрозу для экономики США

 В Moody's считают, что рецессия вновь представляет серьезную угрозу для экономики США

Brent подорожала до $102,74 за баррель

 Brent подорожала до $102,74 за баррель

Григоренко сообщил о сокращении числа проверок бизнеса в 2025 году до 273 тысяч

На Шри-Ланке сократят рабочую неделю для экономии энергоресурсов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 824 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8704 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });