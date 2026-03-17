Банк Англии сократит 8% работников

Из увольняемых 75 человек получат компенсации по 150 тысяч фунтов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии в ближайшие месяцы уволит 446 работников, или около 8% штата, в рамках мер по оптимизации структуры и сокращению расходов, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников агентства, под сокращения, которые будут производиться по взаимному согласованию, попадут многие высокопоставленные сотрудники банка, включая руководителей подразделений и директоров.

Из работников, уже согласившихся на добровольное увольнение, 75 получат максимальные компенсации по 150 тысяч фунтов (около $200 тысяч).

Размер компенсации рассчитывался путем умножения 10% от последней годовой заработной платы сотрудника на количество отработанных им лет. Средняя выплата составит 81 тысячу фунтов, а общая сумма выплат - примерно 36 млн фунтов.

Несмотря на значительные разовые расходы, понесенные в связи с увольнениями, Банк Англии рассчитывает, что сокращение штата позволит ему сэкономить 35 млн фунтов уже в следующем финансовом году и будет способствовать ослаблению давления на бюджет регулятора.

Расходы британского ЦБ значительно выросли в связи с проведением общей модернизации, начатой после проверки деятельности банка, проведенной под руководством бывшего председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. В результате ревизии была выявлена, помимо прочего, необходимость в обновлении устаревшей технологической инфраструктуры регулятора и экономических моделей, используемых им для прогнозирования.

Ранее в этом месяце представитель Банка Англии заявил, что производимые изменения "укрепят позиции банка, позволив ему добиться необходимой экономии средств" и являются частью "масштабной многолетней программы по трансформации операций банка".