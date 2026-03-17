Bloomberg сообщил об угрозе для плановой смены главы ФРС из-за преследования Пауэлла

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Плановая смена председателя Федеральной резервной системы (ФРС) может оказаться под угрозой из-за продолжающихся попыток преследования нынешнего главы американского ЦБ Джерома Пауэлла Минюстом США, пишет агентство Bloomberg.

В минувшую пятницу стало известно, что федеральный судья Джеймс Боасберг аннулировал повестки Минюста, которые были направлены Федрезерву и Пауэллу, в связи с обвинениями в адрес последнего. Обвинения связаны с заявлениями Пауэлла в ходе выступления в банковском комитете Сената в июне прошлого года по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры ФРС.

Боасберг посчитал, что власти не представили доказательств, оправдывающих повестки, и увидел в них попытку давления на Пауэлла.

"Гора доказательств указывает на то, что правительство направило повестки совету управляющих ФРС, чтобы оказать давление на председателя ЦБ и заставить его голосовать за снижение процентных ставок или уйти в отставку", - говорится в заключении Боасберга.

"С другой стороны правительство не предоставило фактически никаких доказательств, позволяющих подозревать Пауэлла в совершении преступления. Более того, представленные обоснования настолько слабы и ничем не подтверждены, что суд лишь мог посчитать их предлогом", - отмечается в заключении.

Прокурор по округу Колумбия Джанин Пирро заявила о намерении обжаловать решение Боасберга и продолжить расследование в отношении Пауэлла, что может помешать ожидаемой передаче руководства ЦБ Кевину Уоршу, выдвинутому на этот пост президентом США Дональдом Трампом, отмечает Bloomberg.

Это может отсрочить утверждение Уорша на пост главы ФРС Сенатом. Ранее сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис, входящий в комитет, который утверждает кандидатов на должность председателя американского ЦБ, пообещал блокировать одобрение Уорша до тех пор, пока не завершится процесс в отношении Пауэлла. Тиллис считает расследование Минюста в отношении Пауэлла политически мотивированным.

Срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае, однако он может оставаться членом совета управляющих ЦБ до 2028 года. В этом качестве он может продолжать возглавлять Федрезерв.

Пауэлл не делал публичных заявлений о том, планирует ли он остаться в совете управляющих после ухода с поста главы ФРС. Однако судя по документам, обнародованным после решения Боасберга, Пауэлл дал четко понять, что для защиты независимости ФРС "он не может уйти в отставку, пока продолжается уголовное расследование".

