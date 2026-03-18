РЖД оценивают варианты привлечения инвестора в Федеральную грузовую компанию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" прорабатывает варианты привлечения инвестора в "Федеральную грузовую компанию" (ФГК), сообщил "Интерфаксу" глава РЖД Олег Белозеров.

"Решение по продаже ФГК не принято. А вот вопрос проработки возможности продажи - такое поручение у нас есть, мы им занимаемся, мы оцениваем, для того чтобы предложить дальнейшие действия. Контроль мы точно будем предлагать оставить за "Российскими железными дорогами", - заявил он.

"Возможность привлечь инвестора - вот мы ее как раз сейчас и рассматриваем. То есть это одна из форм - то, о чем мы говорим - возможность привлечения средств под нашим управлением", - сказал он.

По словам Белозерова, ФГК - важный актив для РЖД, поскольку выполняет разные специализированные функции, в том числе и социальные. "Через ФГК мы создаем специальные механизмы работы с малым бизнесом, работаем через электронную биржу по вагонам, плюс мы запускаем новые продукты. Рынок всегда консервативен и старается брать в работу только опробованные механизмы", - отметил он.

ФГК была создана в ходе реформы железнодорожного транспорта на базе парка ОАО "РЖД" и является одним из крупнейших железнодорожных операторов в стране. По данным на сайте ФГК, она управляет 134,3 тысячи единиц подвижного состава, также на полигоне российских железных дорог у ФГК открыто 14 филиалов и агентств транспортного обсаживания. В 2024 году выручка ФГК по РСБУ составила 127 млрд рублей, чистая прибыль - 47 млрд рублей.

В середине января "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщил, что РЖД могут продать 49% ФГК за 44 млрд рублей. Продажа ФГК - часть плана по улучшению финансового положения РЖД и один из источников финансирования инвестпрограммы на 2026 год в размере 713,6 млрд рублей.