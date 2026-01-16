Поиск

РЖД могут продать 49% "Федеральной грузовой компании" за 44 млрд рублей

Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" может продать 49% "Федеральной грузовой компании" (ФГК) за 44 млрд руб., пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 г.

По его словам, это экспертная оценка (при балансовой стоимости 43 млрд руб.), сделанная на основе результатов ФГК за девять месяцев 2025 г. Цена может быть скорректирована по итогам года и с учетом прогнозов рынка оперирования в 2026-2028 гг. Прибыль от продажи не запланирована, добавил собеседник. В РЖД комментарии не предоставили.

ФГК управляет 134,3 тыс. единиц подвижного состава, занимает вторую строчку среди железнодорожных операторов в РФ по версии Infoline. За январь-сентябрь 2025 г. ФГК сократила погрузку на 30,3% год к году, до 54,3 млн тонн, при падении этого показателя у топ-30 операторов на 6,9%. Выручка в 2024 г. выросла на 10%, до 126,98 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 2,8%, до 46,97 млрд руб.

Продажа ФГК - часть плана по улучшению финансового положения РЖД и один из источников финансирования инвестпрограммы на 2026 г. в размере 713,6 млрд руб.

По словам источника издания, долю в ФГК планируется продать на открытом аукционе, критерии допуска к участию выработают РЖД. Ожидается, что вопрос реализации пакета во втором квартале 2026 г. будет вынесен на совет директоров монополии, после чего начнется согласование с Росимуществом и Росжелдором для получения директив и распоряжения правительства.

Для РЖД ФГК - один из основных источников дивидендных поступлений. Согласно годовым отчетам ФГК, по итогам 2022 г. компания начислила 20,6 млрд руб. дивидендов, или 50% от прибыли, в 2023 г. - 31,1 млрд руб. (64%), в 2024 г. - 22 млрд руб. (47%). Но, как следует из скорректированного в декабре 2024 г. финплана РЖД на тот год, ФГК в 2024 г. выплачивала РЖД 103,3 млрд руб. (остальные дочерние компании добавили 5,4 млрд руб.) с учетом средств, поступающих в 2025 г.

РЖД Федеральная грузовая компания
