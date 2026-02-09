Глава РЖД заявил об отсутствии итогового решения кабмина по продаже доли в ФГК

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Итогового решения правительства по продаже доли в АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) нет, вопрос изучается, но контроль в любом случае сохранится за "Российскими железными дорогами", сообщил глава РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Решения у нас по продаже наших активов принимаются правительством. Соответственно, итогового решения правительства по продаже ФГК нет", - сказал он.

"Мы сейчас проводим исследования. ФГК очень специфичная компания. Она выполняет большой набор социальных перевозок. Мы обычно стараемся запускать новый подвижной состав тоже через "Федеральную грузовую компанию", апробировать технологии. Есть ряд перевозок, которые осуществляются для "Российских железных дорог" тоже, поскольку ФГК является нашей дочерней компанией. Соответственно, мы изучаем вопрос можно ли продать какую-то часть ФГК, но прежде всего это конечно, контроль останется за "Российскими железными дорогами". Это тоже форма выбора привлечения инвесторов и инвестиций. Такая работа ведется, соответственно, мы будем дальше это обсуждать", - заявил Белозеров.

Отвечая на вопрос относительно продажи площадей в "Москва-Сити", Белозеров сообщил следующее: "Ряд процедур мы проходим внутрикорпоративных, и в ближайшее время мы поймем для себя финансовую модель по продаже этого актива".

ФГК была создана в ходе реформы железнодорожного транспорта РФ на базе парка ОАО "РЖД" и является одним из крупнейших железнодорожных операторов в стране.

В середине января газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила, что РЖД могут продать 49% ФГК за 44 млрд руб. Продажа ФГК – часть плана по улучшению финансового положения РЖД и один из источников финансирования инвестпрограммы на 2026 год в размере 713,6 млрд руб.

По словам источника, долю в ФГК планируется продать на открытом аукционе, критерии допуска к участию выработают РЖД. Ожидается, что вопрос реализации пакета во втором квартале 2026 года будет вынесен на совет директоров монополии, после чего начнется согласование с Росимуществом и Росжелдором для получения директив и распоряжения правительства.