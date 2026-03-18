Минэкономразвития реформирует механизм фингарантий в выездном туризме

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Механизм финансовых гарантий туроператоров в выездном туризме будет реформирован в 2026 году, сообщил на коллегии Минэкономразвития глава ведомства Максим Решетников.

"Назрел давно вопрос реформирования фингарантий в выездном туризме. Такой сложный вопрос, сложно к нему подступиться. Но ситуация на Ближнем Востоке показывает, что подступаться к нему надо. И для министерства это - задача этого года", - сказал он.

Ранее в марте президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что для вывоза застрявших за рубежом туристов необходимо создать единый гарантийный фонд, который может наполняться взносами каждого выезжающего за рубеж. Инициатива по созданию такого фонда обсуждалась осенью на стратегической сессии правительства по туризму. Она также представлена в Минэкономразвития. Дальнейшую работу по этому предложениям будут вести власти.