Минэкономразвития реформирует механизм фингарантий в выездном туризме

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Механизм финансовых гарантий туроператоров в выездном туризме будет реформирован в 2026 году, сообщил на коллегии Минэкономразвития глава ведомства Максим Решетников.

"Назрел давно вопрос реформирования фингарантий в выездном туризме. Такой сложный вопрос, сложно к нему подступиться. Но ситуация на Ближнем Востоке показывает, что подступаться к нему надо. И для министерства это - задача этого года", - сказал он.

Ранее в марте президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что для вывоза застрявших за рубежом туристов необходимо создать единый гарантийный фонд, который может наполняться взносами каждого выезжающего за рубеж. Инициатива по созданию такого фонда обсуждалась осенью на стратегической сессии правительства по туризму. Она также представлена в Минэкономразвития. Дальнейшую работу по этому предложениям будут вести власти.

Илья Уманский Максим Решетников Минэкономразвития РСТ
Новости по теме

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

 Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

 Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга

 Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга

Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП для борьбы с мошенничеством

 Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП для борьбы с мошенничеством

РЖД в 2026 году планируют сокращение 15% центрального аппарата

Brent подешевела до $101,27 за баррель

 Brent подешевела до $101,27 за баррель

Юань поднялся выше 12 рублей впервые с 11 сентября 2025 года

 Юань поднялся выше 12 рублей впервые с 11 сентября 2025 года

Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

 Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 846 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8712 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
