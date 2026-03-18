Доля России в индийском импорте нефти в январе просела до 21%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Индия в январе импортировала 22,01 млн тонн нефти - на 18,3% больше, чем в январе 2025 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли страны. В денежном выражении поставки составили $10,27 млрд (+2% г/г).

Месяцем ранее страна закупила 23,26 млн тонн. Таким образом, к декабрю 2025 года импорт сократился на 5,4%.

Бессменный с июня 2022 года лидер поставок - РФ - отправила в Индию в январе 4,54 млн тонн (-33% к январю-2025 и -21% к декабрю, доля в поставках - 20,6%). Из Ирака поставлено 3,84 млн тонн (-12% г/г и -23% к декабрю), из Саудовской Аравии - 3,75 млн тонн (рост в 1,6 раза г/г и +7,6% к декабрю). Объемы сделок в денежном выражении - $1,98 млрд, $1,7 млрд и $1,8 млрд соответственно.

США, ворвавшиеся в ноябре в тройку экспортеров, в январе заняли (как и в декабре) лишь шестое место, поставив 1,42 млн тонн (рост в 1,7 раза г/г, +27% к декабрю).

Как сообщалось, всего в 2025 году Индия импортировала 262,47 млн тонн нефти - на 6,1% больше, чем в 2024 году. На нефть из РФ пришлось 84,86 млн тонн (-5%), или 32,3% импорта республики. Поставки из Ирака - 49,7 млн тонн (-2%), из Саудовской Аравии - 36,51 млн тонн (+14%).

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });