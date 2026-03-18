Доля России в индийском импорте нефти в январе просела до 21%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Индия в январе импортировала 22,01 млн тонн нефти - на 18,3% больше, чем в январе 2025 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли страны. В денежном выражении поставки составили $10,27 млрд (+2% г/г).

Месяцем ранее страна закупила 23,26 млн тонн. Таким образом, к декабрю 2025 года импорт сократился на 5,4%.

Бессменный с июня 2022 года лидер поставок - РФ - отправила в Индию в январе 4,54 млн тонн (-33% к январю-2025 и -21% к декабрю, доля в поставках - 20,6%). Из Ирака поставлено 3,84 млн тонн (-12% г/г и -23% к декабрю), из Саудовской Аравии - 3,75 млн тонн (рост в 1,6 раза г/г и +7,6% к декабрю). Объемы сделок в денежном выражении - $1,98 млрд, $1,7 млрд и $1,8 млрд соответственно.

США, ворвавшиеся в ноябре в тройку экспортеров, в январе заняли (как и в декабре) лишь шестое место, поставив 1,42 млн тонн (рост в 1,7 раза г/г, +27% к декабрю).

Как сообщалось, всего в 2025 году Индия импортировала 262,47 млн тонн нефти - на 6,1% больше, чем в 2024 году. На нефть из РФ пришлось 84,86 млн тонн (-5%), или 32,3% импорта республики. Поставки из Ирака - 49,7 млн тонн (-2%), из Саудовской Аравии - 36,51 млн тонн (+14%).