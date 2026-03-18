Кредиторская задолженность сельского хозяйства РФ к февралю выросла на 9,6%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кредиторская задолженность сельского хозяйства РФ, по данным на 1 февраля 2026 года, составила 3 трлн 051,8 млрд рублей против 2 трлн 783,6 млрд рублей годом ранее, сообщается в материалах Банка России.

Таким образом, рост составил 9,6%.

По данным на 1 января 2026 года кредиторская задолженность составляла 3 трлн 052,4 млрд рублей.

Как следует из материалов, просроченная кредиторская задолженность продолжает расти. По данным на 1 февраля 2026 года она составила 57,7 млрд рублей против 57,05 млрд рублей на 1 января 2026 года и 56,2 млрд рублей на 1 декабря 2025 года. Но этот показатель ниже, чем на 1 февраля 2025 года, - 82,5 млрд рублей.

В материалах эти данные указаны в строке "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях".

Кредиторская задолженность производителей пищевых продуктов (включая напитки) и табака на 1 февраля 2026 года составила 2 трлн 012,9 млрд рублей против 1 трлн 844,8 млрд рублей годом ранее. Февральский показатель также выше, чем в январе 2026 года, - 2 трлн 007,1 млрд рублей.

Просроченная задолженность по кредитам в пищепроме к 1 февраля этого года выросла до 45,3 млрд рублей с 44,9 млрд рублей в январе. По сравнению с февралем 2025 года (39,7 млрд рублей) рост ставил 13,9%.