Кредиторская задолженность сельского хозяйства РФ к февралю выросла на 9,6%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кредиторская задолженность сельского хозяйства РФ, по данным на 1 февраля 2026 года, составила 3 трлн 051,8 млрд рублей против 2 трлн 783,6 млрд рублей годом ранее, сообщается в материалах Банка России.

Таким образом, рост составил 9,6%.

По данным на 1 января 2026 года кредиторская задолженность составляла 3 трлн 052,4 млрд рублей.

Как следует из материалов, просроченная кредиторская задолженность продолжает расти. По данным на 1 февраля 2026 года она составила 57,7 млрд рублей против 57,05 млрд рублей на 1 января 2026 года и 56,2 млрд рублей на 1 декабря 2025 года. Но этот показатель ниже, чем на 1 февраля 2025 года, - 82,5 млрд рублей.

В материалах эти данные указаны в строке "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях".

Кредиторская задолженность производителей пищевых продуктов (включая напитки) и табака на 1 февраля 2026 года составила 2 трлн 012,9 млрд рублей против 1 трлн 844,8 млрд рублей годом ранее. Февральский показатель также выше, чем в январе 2026 года, - 2 трлн 007,1 млрд рублей.

Просроченная задолженность по кредитам в пищепроме к 1 февраля этого года выросла до 45,3 млрд рублей с 44,9 млрд рублей в январе. По сравнению с февралем 2025 года (39,7 млрд рублей) рост ставил 13,9%.

ЦБ РФ Банк России Минсельхоз
Новости

Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

 Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

 CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

"Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

 "Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

 Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

 Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга

 Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга

Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП для борьбы с мошенничеством

 Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП для борьбы с мошенничеством
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 857 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
