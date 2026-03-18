Поиск

Рост цен на нефть ускорился, Brent торгуется выше $108 за баррель

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рост цены нефти Brent ускорился до 5% в ходе торгов в среду на фоне угроз Ирана ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс".

Иран предупредил страны Персидского залива, что ряд энергетических объектов теперь являются "законными целями" для атак, сообщает Bloomberg. Объекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ теперь входят в список инфраструктуры, находящейся под угрозой ударов со стороны Тегерана, сообщило иранского агентство Tasnim.

Атаки на иранскую инфраструктуру "не останутся без ответа", пишет агентство Fars.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16:40 по московскому времени составляет $108,06 за баррель, что на $4,64 (4,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов цена контрактов поднималась до $108,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,56 (1,62%), до $97,77 за баррель.

Brent WTI Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

"Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга

Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП для борьбы с мошенничеством

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 857 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
