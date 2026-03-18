Рост цен на нефть ускорился, Brent торгуется выше $108 за баррель

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рост цены нефти Brent ускорился до 5% в ходе торгов в среду на фоне угроз Ирана ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс".

Иран предупредил страны Персидского залива, что ряд энергетических объектов теперь являются "законными целями" для атак, сообщает Bloomberg. Объекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ теперь входят в список инфраструктуры, находящейся под угрозой ударов со стороны Тегерана, сообщило иранского агентство Tasnim.

Атаки на иранскую инфраструктуру "не останутся без ответа", пишет агентство Fars.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16:40 по московскому времени составляет $108,06 за баррель, что на $4,64 (4,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов цена контрактов поднималась до $108,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,56 (1,62%), до $97,77 за баррель.