Яйца в РФ с 11 по 16 марта подорожали на 1,7%, с начала года - на 16,5%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рост цен на яйца в РФ с 11 по 16 марта (шесть дней) составил 1,7%, сообщил Росстат в среду.

За предыдущий период с 3 по 10 марта (восемь дней из-за дополнительного выходного) цены повысились на 3%. С начала года яйца подорожали на 16,5%.

Росстат также сообщил, что с 11 по 16 марта цены на сахар-песок и соль выросли на 0,5%, мороженую рыбу - на 0,4%, говядину - на 0,3%, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания, водку - на 0,2%, свинину, баранину, ржаной хлеб, пшеничную муку, пшено и кефир - на 0,1%.

В то же время цены на мясо кур снизились на 0,6%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, пастеризованное молоко, сливочное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сыры, рис, макаронные изделия и черный чай - на 0,2%, мясные консервы для детского питания, ультрапастеризованное молоко и вермишель - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.