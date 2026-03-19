Минсельхоз объяснил сезонным фактором рост цен на яйца в РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Рост цен на яйца в РФ связан с сезонным фактором, в целом ситуация на рынке стабильная, сообщает Минсельхоз.

"Несмотря на сезонную коррекцию оптовых цен, рынок куриных яиц остается стабильным. Высокие объемы производства позволяют полностью удовлетворять внутренний спрос и удерживать розничные цены на доступном для потребителей уровне", - говорится в комментарии ведомства.

Накануне Росстат сообщил, что за период с 11 по 16 марта рост потребительских цен на яйца составил 1,7%, с начала года - 16,5%. В феврале яйца подорожали на 9,3%.

Минсельхоз подчеркнул, что российские птицефабрики наращивают производство яиц на фоне увеличения спроса на них. В 2025 году хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) произвели 48,6 млрд яиц, что на 4,3% больше, чем в 2024 году.

В январе-феврале 2026 года положительная динамика сохранилась: по данным Росстата, в сельхозорганизациях произведено порядка 6,5 млрд яиц, что на 2,7% больше, чем годом ранее.