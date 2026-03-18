Цены на огурцы в РФ с 11 по 16 марта снизились на 7,6%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ, бившие рекорды в начале года, продолжают снижаться.

Как сообщил Росстат в среду, с 11 по 16 марта (6 дней) огурцы подешевели на 7,6% против 8% за период с 3 по 10 марта (8 дней). Они остались в одиночестве в минусовой зоне. Составлявшие им ранее компанию яблоки на минувшей неделе подорожали, как и вся остальная плодоовощная продукция, о ценах на которую сообщает статведомство.

В целом цены на плодоовощную продукцию с 11 по 16 марта снизились на 0,2% (на 0,1% с 3 по 10 марта). Помидоры подорожали на 3,7% (5,6%), морковь - на 2,7% (3,6%), свекла - на 1,7% (0,3%), капуста - на 1,4% (1,7%), бананы - на 1% (1,1%), картофель - на 0,9% (2,1%), лук - на 0,6% (1,1%), яблоки - также на 0,6% (снижение на 0,3%).

В результате с начала года рост цен на помидоры составил 37,6%, огурцы - 18,7%, морковь - 25,2%, картофель - 18,8%, капусту - 15,4%, свеклу - 11,8%, лук - 8,2%, бананы - 7,6%, яблоки - 6,5%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

Росстат
Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

 Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

 CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

"Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

 "Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

 Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

 Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга

 Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 857 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });