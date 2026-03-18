Цены на огурцы в РФ с 11 по 16 марта снизились на 7,6%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ, бившие рекорды в начале года, продолжают снижаться.

Как сообщил Росстат в среду, с 11 по 16 марта (6 дней) огурцы подешевели на 7,6% против 8% за период с 3 по 10 марта (8 дней). Они остались в одиночестве в минусовой зоне. Составлявшие им ранее компанию яблоки на минувшей неделе подорожали, как и вся остальная плодоовощная продукция, о ценах на которую сообщает статведомство.

В целом цены на плодоовощную продукцию с 11 по 16 марта снизились на 0,2% (на 0,1% с 3 по 10 марта). Помидоры подорожали на 3,7% (5,6%), морковь - на 2,7% (3,6%), свекла - на 1,7% (0,3%), капуста - на 1,4% (1,7%), бананы - на 1% (1,1%), картофель - на 0,9% (2,1%), лук - на 0,6% (1,1%), яблоки - также на 0,6% (снижение на 0,3%).

В результате с начала года рост цен на помидоры составил 37,6%, огурцы - 18,7%, морковь - 25,2%, картофель - 18,8%, капусту - 15,4%, свеклу - 11,8%, лук - 8,2%, бананы - 7,6%, яблоки - 6,5%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.