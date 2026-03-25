Росстат отметил снижение цен на огурцы с 17 по 23 марта на 5,8%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России с 17 по 23 марта цен на огурцы снизились на 5,8%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущим периодом (с 11 по 16 марта, 6 дней), когда огурцы подешевели на 7,6%, темпы снижения замедлились.

Остальная плодоовощная продукция продолжает дорожать, в лидерах оставались помидоры и морковь. Так, цены на помидоры выросли на 2,5% (на 3,7% за предыдущий период), на морковь - также на 2,5% (на 2,7%). Картофель подорожал на 1,1% (на 0,9%), капуста - на 1% (на 1,4%), бананы - также на 1% (на 1%), яблоки - на 0,8% (на 0,6%), свекла - на 0,7% (на 1,7%), лук - на 0,2% (на 0,6%).

В целом цены на плодоовощную продукцию практически не изменились, отметил Росстат. С 11 по 16 марта снижение составляло 0,2%.

В результате с начала года цены на помидоры взлетели на 41%, морковь - 28,3%, картофель - 20%, капусту - 16,6%, свеклу - 12,6%, огурцы - 11,7%, бананы подорожали на 8,7%, лук - 8,4%, яблоки - 7,3%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.