Тегеран пригрозил США и Израилю "неконтролируемыми последствиями" ударов по энергетике Ирана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду заявил, что удары по иранским энергетическим объектам могут привести к неконтролируемым последствиям, которые затронут весь мир.

"Такие агрессивные действия ничего не дадут врагу - Израилю, Америке и их союзникам. Это усложнит ситуацию и может привести к неконтролируемым последствиям, масштаб которых может распространиться по всему миру", - написал Пезешкиан в соцсети Х.

Ранее в среду сообщалось, что США и Израиль атаковали иранское нефтегазовое месторождение "Южный Парс" и связанную с ним инфраструктуру.

"Северное/Южный Парс" - крупнейшее месторождение природного газа в мире, Северное находится во владении Катара. "Южный Парс" - ключевой источник поставок энергоресурсов для Турции.

Иран Масуд Пезешкиан США Израиль Южный Парс
ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Новак заявил о крупнейшем энергокризисе в мире за последние 40 лет

Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

"Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

