Тегеран пригрозил США и Израилю "неконтролируемыми последствиями" ударов по энергетике Ирана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду заявил, что удары по иранским энергетическим объектам могут привести к неконтролируемым последствиям, которые затронут весь мир.

"Такие агрессивные действия ничего не дадут врагу - Израилю, Америке и их союзникам. Это усложнит ситуацию и может привести к неконтролируемым последствиям, масштаб которых может распространиться по всему миру", - написал Пезешкиан в соцсети Х.

Ранее в среду сообщалось, что США и Израиль атаковали иранское нефтегазовое месторождение "Южный Парс" и связанную с ним инфраструктуру.

"Северное/Южный Парс" - крупнейшее месторождение природного газа в мире, Северное находится во владении Катара. "Южный Парс" - ключевой источник поставок энергоресурсов для Турции.