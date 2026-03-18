В МИД Катара осудили иранский обстрел промзоны Рас-Лаффан

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти Катара осудили иранский ракетный обстрел промышленной зоны в Рас-Лаффане, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщает в среду The Guardian.

ЭкономикаТегеран пригрозил США и Израилю "неконтролируемыми последствиями" ударов по энергетике ИранаЧитать подробнее

"Речь идет о вопиющем нарушении нашего суверенитета и о прямой угрозе нашей национальной безопасности", - подчеркнули в министерстве, добавив, что подобные действия могут нарушить стабильность во всем регионе.

"Иранская сторона продолжает делать ставку на эскалацию, которая подталкивает наш регион к пропасти и втягивает в конфликт стороны, которые изначально не имели к нему отношения", - посетовали в катарском внешнеполитическом ведомстве.

В миреИран призвал эвакуироваться людей, находящихся у нефтяных объектов в странах Персидского заливаЧитать подробнее

Также в нем указали, что Катар "оставляет за собой право на ответные действия".

Со своей стороны, министерство обороны Катара сообщило, что в течение среды в сторону страны из Ирана запустили пять ракет. Четыре из них удалось перехватить, а пятая поразила Рас-Лаффан, вызывав там пожар. В Минобороны подчеркнули, что к настоящему времени огонь потушен.

Ранее компания QatarEnergy сообщила о пожаре в промышленной зоне в Рас-Лаффане после ракетной атаки.

Согласно сообщению компании, в среду вечером промышленная зона Рас-Лаффан подверглась ракетным ударам, к месту происшествия немедленно были направлены группы быстрого реагирования для локализации возникших пожаров, поскольку был нанесен существенный ущерб.

На данный момент информации о жертвах нет, отметили в компании.

Хроника 28 февраля – 18 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Что произошло за день: cреда, 18 марта

Новак заявил о крупнейшем энергокризисе в мире за последние 40 лет

Нацразведка США ожидает, что РФ продолжит совершенствовать ядерные арсеналы

В США заявили о разработке Россией оружия для противокосмической обороны

ЕС и Исландия заключили соглашение по безопасности и обороне

В Нацразведке США считают, что РФ сохраняет превосходство в украинском конфликте

Трамп остановил действие "закона Джонса" на 60 дней, чтобы снизить цену перевозки нефти

В Иране по обвинению в шпионаже казнили гражданина Швеции

В Норвегии прокурор потребовал для сына кронпринцессы Метте-Марит почти восемь лет тюрьмы

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 862 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });