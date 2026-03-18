В МИД Катара осудили иранский обстрел промзоны Рас-Лаффан

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти Катара осудили иранский ракетный обстрел промышленной зоны в Рас-Лаффане, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщает в среду The Guardian.

"Речь идет о вопиющем нарушении нашего суверенитета и о прямой угрозе нашей национальной безопасности", - подчеркнули в министерстве, добавив, что подобные действия могут нарушить стабильность во всем регионе.

"Иранская сторона продолжает делать ставку на эскалацию, которая подталкивает наш регион к пропасти и втягивает в конфликт стороны, которые изначально не имели к нему отношения", - посетовали в катарском внешнеполитическом ведомстве.

Также в нем указали, что Катар "оставляет за собой право на ответные действия".

Со своей стороны, министерство обороны Катара сообщило, что в течение среды в сторону страны из Ирана запустили пять ракет. Четыре из них удалось перехватить, а пятая поразила Рас-Лаффан, вызывав там пожар. В Минобороны подчеркнули, что к настоящему времени огонь потушен.

Ранее компания QatarEnergy сообщила о пожаре в промышленной зоне в Рас-Лаффане после ракетной атаки.

Согласно сообщению компании, в среду вечером промышленная зона Рас-Лаффан подверглась ракетным ударам, к месту происшествия немедленно были направлены группы быстрого реагирования для локализации возникших пожаров, поскольку был нанесен существенный ущерб.

На данный момент информации о жертвах нет, отметили в компании.