Годовая операционная чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО достигла 174 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка и "Т-страхования") в IV квартале 2025 года увеличило операционную чистую прибыль (приходящаяся на акционеров без учета неконтрольной доли участия и эффектов инвестиций в "Яндекс") по МСФО на 41,3% - до 54,4 млрд рублей против 38,5 млрд рублей прибыли годом ранее, сообщила группа.

В 2025 году операционная чистая прибыль выросла на 42,5% - до 174,4 млрд рублей со 122,4 млрд рублей в 2024 году.

Результат оказался выше консенсус-прогноза, предполагавшего рост операционной чистой прибыли в 2025 году на 38,7% - до 169,8 млрд рублей, в IV квартале - на 29,1% - до 49,7 млрд рублей.

Чистая прибыль группы в 2025 году выросла на 57% - до 192,4 млрд рублей (консенсус - 180,8 млрд рублей), в IV квартале - на 86% - до 72,1 млрд рублей (консенсус - 60,4 млрд рублей).

Группа в 2026 году рассчитывает на рост операционной чистой прибыли на 20% и более при росте совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 20%.

Рентабельность капитала в 2025 году снизилась до 29,1% с 32,6% в 2024 году, в IV квартале выросла до 33,3% с 30,2%.

Чистые процентные доходы в 2025 году увеличились на 37% - до 520 млрд рублей (в IV квартале - на 17% - до 147 млрд рублей), чистые комиссионные доходы за год выросли на 38% - до 146,1 млрд рублей (в IV квартале - на 29% - до 43,6 млрд рублей).

Чистая процентная маржа в 2025 году снизилась до 10,8% с 11,8%, в IV квартале выросла до 11,3% с 11%.

Расходы на резервы в 2025 году увеличились на 27,5% - до 165,2 млрд рублей.

Стоимость риска снизилась в 2025 году до 5,7% с 7,3%, в IV квартале - до 4,9% с 6,1%.

Активы группы на 31 декабря 2025 года достигли 6,084 трлн рублей, увеличившись за год на 19% (за квартал - на 7%).

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов в 2025 году вырос на 26% - до 3,402 трлн рублей, после резервов - на 25% - до 3,169 трлн рублей.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы в 2025 году выросла до 7,2% с 5,8%. Объем сформированных резервов превышает объем неработающих кредитов в 1,2 раза.

Средства клиентов в 2025 году увеличились на 10% - до 4,412 трлн рублей.

Собственный капитал группы в 2025 году вырос на 54% и достиг 805 млрд рублей.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, владеющий 41,4% холдинга.