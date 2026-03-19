"Петербургская биржа" и "Мосбиржа" запускают проект по торговле фьючерсами на бензин и ДТ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Петербургская и Московская биржи в рамках международного форума "Биржевой товарный рынок-2026" подпишут соглашение о создании производных финансовых инструментов на индикаторы "Петербургской биржи", которые будут обращаться на "Московской бирже", сообщил президент "Петербургской биржи" Игорь Артемьев на пленарной сессии форума.

"Согласно договоренностям, мы ("Петербургская биржа" - ИФ) предоставим наши индексы по базовым активам - бензинам 92-му и 95-му и дизтопливу - для того, чтобы создать фьючерс. И этот фьючерс будет обращаться на "Московской бирже". А главное - мы можем констатировать, что впервые две крупнейшие биржи нашей страны делают подобный совместный проект. Я очень надеюсь, что у него хорошее будущее. Тем более, что мы только начинаем с этих продуктов, дальше их будет больше", - сказал Артемьев.

Председатель правления "Московской биржи" Виктор Жидков на пленарной сессии форума отметил, что выход на совместный проект с "Петербургской биржей" стал непростой задачей: "Такие проекты не рождается самостоятельно, они зависят от работы двух институтов, двух команд, которые одновременно, решая свои коммерческие цели и вопросы эффективности, решают также задачу с общим итогом".

Жидков назвал новый инструмент очень актуальным, поскольку сегодня на разных рынках товаров фиксируется высокая волатильность. "Мы видим, как не уходят с полос газет темы золота, серебра, нефти, нефтепродуктов. Это беспокоит людей, и возможность принять риск и продать риск тем, кто является владельцем товара, это очень важный элемент. Он позволяет добавить спокойствия или найти возможность не упустить дополнительной доход, заработать дополнительные деньги", - сказал он.