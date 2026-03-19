В Минфине исключили снижение налоговой нагрузки для всей черной металлургии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Поддержка компаний черной металлургии должна носить точечный характер и не может быть связана со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Если у каких-то металлургических компаний есть серьезные проблемы, вплоть до закрытия, увольнения людей, то, безусловно, они могут обратиться в подкомиссию, которая работает при Минфине (подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций - ИФ), и, соответственно, там конкретные проблемы конкретных компаний будут готовы рассматривать, если такие запросы будут поступать. Это не будет связано со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о возможных реальных мерах поддержки отрасли черной металлургии.

Он напомнил, что подкомиссия рассматривает обращения в том числе и компаний угольной отрасли: "отдельно компаниям предоставлялись меры поддержки в виде отсрочки, рассрочки по уплате налогов, помощь с реструктуризацией банковских кредитов и т.д.".

Замминистра также отметил, что не видит необходимости корректировки формулы расчета акциза, так как бюджет принят на трехлетний срок и в нем также учитываются доходы от стальной отрасли.

"Сейчас отказываться от них (доходов - ИФ) мы не можем. Поэтому никакие корректировки расчета акциза на сталь мы не поддерживаем", - добавил Сазанов.

О том, что дополнительные антикризисные меры поддержки компаний черной металлургии должны обсуждаться в индивидуальном порядке, с учетом детального анализа финансовой ситуации по конкретным проектам и их социально-экономического значения, в начале марта также говорил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании по развитию черной металлургии, которая столкнулась с существенным падением спроса на сталь на фоне охлаждения экономики.

В этом же месяце стало известно, что Минэкономразвития и Минпромторг разработали предложение по корректировке формулы расчета акциза на сталь и переходу на плавающую ставку при его расчете, которая учитывала бы затраты на сырье при производстве металла, расходы на оплату труда и тарифы, индексируемые на уровень инфляции.

Алексей Сазанов Минфин Минпромторг Минэкономразвития Денис Мантуров
