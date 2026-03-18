Минэнерго заявило, что ситуация на рынке топлива РФ остается контролируемой

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Спрос отечественного рынка моторных топлив полностью обеспечен предложением, заявили журналистам в Минэнерго РФ.

"На фоне сохраняющейся высокой конъюнктуры внешних рынков углеводородов наблюдается временная волатильность ценовой динамики. При этом ситуация на внутреннем рынке остаётся контролируемой. Этому способствуют, в том числе ранее принятые правительством РФ меры, в частности, временный запрет на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей", - подчеркивается в сообщении.

Принятые ранее регуляторные меры доказали свою эффективность и продолжают оказывать стабилизирующее влияние на рынок, позволяя поддерживать баланс между внутренним потреблением и экспортными поставками. Нефтяные компании обеспечивают устойчивую работу производственных мощностей и необходимый уровень отгрузок на внутренний рынок, отмечает ведомство.

Отрасль в полном объёме готова к периоду сезонного роста спроса, в том числе к проведению посевной кампании. Формируются необходимые запасы топлива, обеспечивается бесперебойная логистика поставок в регионы, добавили в министерстве.