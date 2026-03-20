Совет директоров ЮГК 25 марта обсудит действия в связи с требованиями приставов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Южуралзолота" (ЮГК) 25 марта обсудит действия компании в связи с требованиями судебных приставов выплатить 33,3 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия.

ЮГК необходимо сформировать эту сумму из прибыли, в том числе "дочек", за 2025 год и предыдущие периоды и перечислить на счет Московского городского суда.

В понедельник стало известно, что приставы на основании решения суда наложили арест на 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК, что обеспечивает большую часть требуемой суммы.

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний. В собственность Росимущества перешло 67,25% ЮГК и 100% управляющей компании. Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее отмечал, что Минфин надеется на продажу актива в марте.