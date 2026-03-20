Рынок акций РФ нейтрально отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ снизить ставку

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем в пятницу нейтрально отреагировал на ожидаемое решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,0% годовых), индекс МосБиржи остается вблизи 2880 пунктов, куда индикатор поднялся с утра на фоне роста металлов и нефти.

К 13:31 индекс МосБиржи составил 2880,33 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1069,53 пункта (+0,4%); лидерами роста выступают акции "Полюса" (+2,4%), "Норникеля" (+2,1%), "Т-Технологии" (+1,6%), АФК "Система" (+1,5%), "Группы компаний ПИК" (+1,3%), "Русала" (+1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 марта, составляет 84,8379 руб. (+1,71 рубля).

ЦБ РФ, понизив ставку, также вновь дал мягкий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), подтвердил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% и по-прежнему ожидает устойчивую инфляцию в РФ вблизи 4% во II полугодии 2026 года.

Также ЦБ добавил в сигнал о дальнейшей ДКП зависимость будущих решений от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По оценке регулятора, проинфляционные риски преобладают, в основном они связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире, а отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается.

Среди аутсайдеров днем в пятницу остаются акции "НОВАТЭКа" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Роснефти" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), несмотря на возобновишийся рост цен на нефть.

Майский фьючерс на Brent прибавил 1,6% и превысил $110 за баррель, хотя утром цена опускалась ниже $107 за баррель).