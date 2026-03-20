Набиуллина прокомментировала замедление экономической активности в начале 2026 года

По ее оценке, еще рано говорить об устойчивости этой тенденции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Экономическая активность в России в начале 2026 года складывается ниже ожиданий ЦБ на I квартал, но в целом прогноз по росту ВВП на 2026 год в 0,5-1,5% пока сохраняется, заявила на брифинге глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Говорить об устойчивости тенденции (ослабления экономической активности - ИФ) пока преждевременно. Мы ожидаем, что к апрельскому заседанию должна появиться дополнительная информация, в том числе информация по квартальной разбивке данных (о динамике ВВП - ИФ) за прошлый год, она очень важная для того, чтобы делать выводы о тех тенденциях, которые складываются в экономике", - сказала она.

"По тем оперативным данным, которые дает Росстат, мы видим, что экономическая активность складывается ниже нашего прогноза на первый квартал 2026 года (рост на 1,6% в годовом выражении - ИФ). Но на это повлияла и высокая база прошлого года, известный сезонный фактор - было на несколько рабочих дней меньше (в январе на два рабочих дня меньше - ИФ), а также погодные условия - холодная зима затормозила строительство. Потребление домохозяйств тоже скорректировалось вниз после ускорения в конце прошлого года", - описала Набиуллина причины слабой экономической активности в начале года.

По ее словам, индикаторы PMI также показывают на "слабый рост экономической активности, разный по секторам, неравномерный".

"Но по прогнозу в целом на год мы пока выходим на 0,5-1,5%, будем смотреть за поступающей информацией, если необходимо, то уточнять", - заявила глава ЦБ о сохранении прогноза роста ВВП в 2026 году.

Набиуллина также отметила, что возможность реализация рискового сценария ЦБ оценивается с низкой вероятностью.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, в свою очередь, заявил, что "фактические данные о том, как складывается первый квартал, не дают оснований говорить о том, что ситуация развивается вне диапазона прогноза на 2026 год".

"Да, в первом квартале, наверное, рост цен и экономическая активность несколько ниже, чем совет директоров имел в виду в декабре и феврале, но это укладывается в те диапазоны прогнозов на 2026 год - рост ВВП 0,5-1,5%, инфляция в 4,5-5,5%, которые содержатся в февральском прогнозе", - сказал он.