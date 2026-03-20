Поиск

Набиуллина прокомментировала замедление экономической активности в начале 2026 года

По ее оценке, еще рано говорить об устойчивости этой тенденции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Экономическая активность в России в начале 2026 года складывается ниже ожиданий ЦБ на I квартал, но в целом прогноз по росту ВВП на 2026 год в 0,5-1,5% пока сохраняется, заявила на брифинге глава Банка России Эльвира Набиуллина.

ЭкономикаЦБ сообщил о замедлении экономической активности в РФ в начале 2026 годаЧитать подробнее

"Говорить об устойчивости тенденции (ослабления экономической активности - ИФ) пока преждевременно. Мы ожидаем, что к апрельскому заседанию должна появиться дополнительная информация, в том числе информация по квартальной разбивке данных (о динамике ВВП - ИФ) за прошлый год, она очень важная для того, чтобы делать выводы о тех тенденциях, которые складываются в экономике", - сказала она.

"По тем оперативным данным, которые дает Росстат, мы видим, что экономическая активность складывается ниже нашего прогноза на первый квартал 2026 года (рост на 1,6% в годовом выражении - ИФ). Но на это повлияла и высокая база прошлого года, известный сезонный фактор - было на несколько рабочих дней меньше (в январе на два рабочих дня меньше - ИФ), а также погодные условия - холодная зима затормозила строительство. Потребление домохозяйств тоже скорректировалось вниз после ускорения в конце прошлого года", - описала Набиуллина причины слабой экономической активности в начале года.

По ее словам, индикаторы PMI также показывают на "слабый рост экономической активности, разный по секторам, неравномерный".

"Но по прогнозу в целом на год мы пока выходим на 0,5-1,5%, будем смотреть за поступающей информацией, если необходимо, то уточнять", - заявила глава ЦБ о сохранении прогноза роста ВВП в 2026 году.

Набиуллина также отметила, что возможность реализация рискового сценария ЦБ оценивается с низкой вероятностью.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, в свою очередь, заявил, что "фактические данные о том, как складывается первый квартал, не дают оснований говорить о том, что ситуация развивается вне диапазона прогноза на 2026 год".

"Да, в первом квартале, наверное, рост цен и экономическая активность несколько ниже, чем совет директоров имел в виду в декабре и феврале, но это укладывается в те диапазоны прогнозов на 2026 год - рост ВВП 0,5-1,5%, инфляция в 4,5-5,5%, которые содержатся в февральском прогнозе", - сказал он.

PMI ВВП Росстат Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ Алексей Заботкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС потребовала от Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов

На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

 На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

Глава ЦБ заявила, что война с Ираном чревата ростом издержек в мировой экономике

В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

 В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

Меры по ограничению возвращения в РФ глобальных контейнерных линий могут утвердить в 2026 году

Руководители ЕЦБ обеспокоены рисками инфляции, банки ждут роста ставок

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

 Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ

 Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ

Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

 Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8736 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });