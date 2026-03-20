Набиуллина объяснила влияние бюджетной политики на ДКП Банка России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле должно приводить к соответствующим ограничениям в расходах для сбалансированности бюджета, если этого не произойдет, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Еще один фактор, который существенно влияет на пространство для снижения ключевой ставки - это бюджетная политика. Изменение параметров бюджета относительно объявленных может как увеличивать это пространство, так и сужать его. Здесь значение имеют все параметры, конфигурация бюджетного правила, размер дефицита, в том числе с учетом региональных бюджетов, и способы его финансирования. Мы уже говорили, что снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле должно приводить к соответствующим ограничениям в расходах для сбалансированности бюджета. Если это происходит, мы имеем дезинфляционное влияние, но если изменения параметров бюджетного правила не сопровождаются корректировкой расходов, а приводят лишь к увеличению заимствований, то это при прочих равных требует большей жесткости денежно-кредитной политики", - заявила она.

О планируемой корректировке параметров бюджетного правила ранее заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Действительно, доля нефтегазовых доходов (в структуре доходов бюджета - ИФ) снижается. Мы видим эту ситуацию, и с тем чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены", - сказал министр.

"В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - заявил он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

