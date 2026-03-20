Набиуллина сочла преждевременным говорить о выраженной тенденции ослабления рубля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ослабление курса рубля объясняется двумя факторами - низкими ценами на нефть в январе-феврале и приостановкой действия бюджетного правила, но курс не был значимым фактором при принятии решения по ставке, о выраженных тенденциях говорить еще рано, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 15,5% до 15,0%.

"Курс рубля в последние недели ослаб, но в целом колеблется примерно в том диапазоне, в котором он находился в течение прошедшего года. Говорить о выраженной тенденции преждевременно. Для нас валютный курс не был значимым фактором для принятия решения сегодня", - сказала она.

"Последнее ослабление (рубля - ИФ), которое мы видели, на наш взгляд, связано с сочетанием двух факторов. Я бы не назвала их фундаментальными. Первое - была очень низкая цена на нефть в январе-феврале, а на наш взгляд, лаг в трансляции между ценой на нефть и поступлением валютной выручки - где-то два месяца. Мы сейчас как раз видим последствия достаточной низкой цены на нефть в январе. И сочетание со вторым фактором - приостановкой действия бюджетного правила, потому что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло. Сейчас цена экспортной нефти уже выше, поэтому будем смотреть, что будет дальше с возобновлением или невозобновлением операций в рамках бюджетного правила", - описала Набиуллина причины ослабления рубля

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в свою очередь отметил, что "динамика курса в последние дни - наглядная демонстрация того, насколько механика бюджетного правила важна для демпфирования экономики от волатильности цен на нефть".