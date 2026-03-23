Зампред ЦБ заявил, что тренда на ослабление курса рубля сейчас нет

Курс колеблется внутри диапазона 2025 года

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Тренда на ослабление рубля не наблюдается, колебания курса происходят в пределах прошлогодних значений, заявил в Госдуме зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Говорить о том, что есть какой-то тренд на ослабление - его нет, эти колебания внутри диапазона", - сказал он.

Он отметил, что в последние недели на курс повлияла в том числе приостановка Минфином регулярных операций с валютой по бюджетному правилу, последние несколько дней наблюдается укрепление национальной валюты.

"Обменный курс рубля во всех основных валютных парах - и к доллару, и к евро, и к юаню - примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне", - подчеркнул зампред ЦБ.

Ослабление курса рубля объясняется двумя факторами - низкими ценами на нефть в январе-феврале, которые сказываются с лагом, и приостановкой действия бюджетного правила, заявила 20 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, динамика курса не была значимым фактором при принятии решения Банком России по ключевой ставке.