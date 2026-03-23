Зампред ЦБ заявил, что тренда на ослабление курса рубля сейчас нет

Курс колеблется внутри диапазона 2025 года

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Тренда на ослабление рубля не наблюдается, колебания курса происходят в пределах прошлогодних значений, заявил в Госдуме зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Говорить о том, что есть какой-то тренд на ослабление - его нет, эти колебания внутри диапазона", - сказал он.

Он отметил, что в последние недели на курс повлияла в том числе приостановка Минфином регулярных операций с валютой по бюджетному правилу, последние несколько дней наблюдается укрепление национальной валюты.

"Обменный курс рубля во всех основных валютных парах - и к доллару, и к евро, и к юаню - примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне", - подчеркнул зампред ЦБ.

Ослабление курса рубля объясняется двумя факторами - низкими ценами на нефть в январе-феврале, которые сказываются с лагом, и приостановкой действия бюджетного правила, заявила 20 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, динамика курса не была значимым фактором при принятии решения Банком России по ключевой ставке.

Алексей Заботкин Эльвира Набиуллина Минфин Банк России
Новости по теме

Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

 Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

Индекс МосБиржи упал к 2810 пунктам на заявлениях Трампа по Ирану

Нефть обвалилась на заявлениях Трампа, Brent опустилась ниже $100 за баррель

Telegram оштрафован на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Путин вновь призвал нефтегазовые компании направлять допдоходы от возросших цен на погашение долгов

Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

 Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

Золото, серебро и платина падают примерно на 10% из-за укрепления доллара

Tesla и SpaceX построят крупный завод по выпуску чипов в Остине

Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 2026 год до $85 за баррель

 Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 2026 год до $85 за баррель

Нефть Brent подорожала до $112,67 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 992 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 69 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8759 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });