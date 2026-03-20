На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вокруг снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов на заседании Банка России в пятницу сложился широкий консенсус, хотя были предложения и о шаге на 100 б.п., и о паузе, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Широкий консенсус у нас сложился вокруг снижения ставки на 50 базисных пунктов, хотя были и точечные предложения по сохранению ставки и по снижению ее на 100 базисных пунктов", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Она добавила, что не следует ждать "автоматического" снижения ставки в будущем. "Динамика инфляции и инфляционных ожиданий, охлаждение внутреннего спроса позволили нам сегодня принять решение о снижении ключевой ставки. Но в то же время значительно выросла неопределенность, связанная с внешними условиями и будущими параметрами бюджета. Нам может потребоваться время для того, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Мы будем оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это снижение не будет автоматическим", - отметила Набиуллина.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15% годовых.