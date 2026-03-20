Снижение ставки на 100 б.п. обсуждалось бы ЦБ РФ активнее, если бы не внешняя неопределенность

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу более активно обсуждал бы снижение ставки на 100 базисных пунктов, если бы не возросшая внешняя неопределенность, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Фактор тем не менее действительно важный, внешних условий, повышает неопределенность. Если бы этого фактора не было, то, наверное, сегодня у нас более активно обсуждалось бы снижение ставки на 1 процентный пункт", - сказала Набиуллина.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 15,5% до 15%, повторив шаг трех предыдущих заседаний.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 апреля.