Нефть Brent подорожала до $110 за баррель

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU -Цены на нефть продолжают расти вечером в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 по московскому времени повысилась на $1,41 (1,3%), до $110,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $1,91 (1,99%), до $98,05 за баррель. Срок обращения апрельских контрактов истекает с окончанием торгов в пятницу. Более активно торгуемые майские фьючерсы на WTI дорожают на $1,22 (1,28%), до $96,77 за баррель.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается три недели. Израиль и Иран обменялись атаками в пятницу, при этом ранее пострадал НПЗ в Кувейте.

В то же время давление на котировки оказывают заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах (ее объем оценивается в 140 млн баррелей). По словам министра энергетики Криса Райта, в этом случае азиатские покупатели получат иранскую нефть в течение трех-четырех дней.

Тем временем Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выпустили совместное заявление, в котором выразили "готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив".

Закрытие пролива и ущерб энергетической инфраструктуре стран Персидского залива могут привести к долгосрочным последствиям для мировых поставок нефти, полагают аналитики.

"Пока Ормузский пролив остается закрытым, путь наименьшего сопротивления для цен на нефть ведет наверх", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });