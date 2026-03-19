Шесть стран выразили готовность участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили в четверг готовность содействовать обеспечению безопасности Ормузского пролива.

"Мы выражаем готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив", - говорится в совместном заявлении лидеров стран.

Они также требуют "немедленного моратория на атаки против гражданской инфраструктуры, в том числе против нефтяных и газовых объектов".

В заявлении не уточняется, рассматривается ли участие в настоящий момент или же по завершении конфликта Израиля и США с Ираном. Также не говорится, в чем может заключаться участие этой группы стран.

Ранее администрация США выражала интерес к тому, чтобы партнеры США помогли с сопровождением судов через Ормузский пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы на данном этапе участвовать в такой операции.

Ормузский пролив фактически оказался заблокирован Ираном после того, как Израиль и США начали военную операцию против Тегерана.