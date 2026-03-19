Шесть стран выразили готовность участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили в четверг готовность содействовать обеспечению безопасности Ормузского пролива.

"Мы выражаем готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив", - говорится в совместном заявлении лидеров стран.

Они также требуют "немедленного моратория на атаки против гражданской инфраструктуры, в том числе против нефтяных и газовых объектов".

В заявлении не уточняется, рассматривается ли участие в настоящий момент или же по завершении конфликта Израиля и США с Ираном. Также не говорится, в чем может заключаться участие этой группы стран.

Ранее администрация США выражала интерес к тому, чтобы партнеры США помогли с сопровождением судов через Ормузский пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы на данном этапе участвовать в такой операции.

Ормузский пролив фактически оказался заблокирован Ираном после того, как Израиль и США начали военную операцию против Тегерана.

Военная операция США и Израиля в Иране

Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
В Израиле заявили об ударе по иранским кораблям в каспийском порту

США снимают санкции с "Беларуськалия", Белорусской калийной компании, Минфина и двух банков

Кувейт приостановил работу двух нефтеперерабатывающих заводов после атаки дронов

WSJ сообщила о возможном приказе морпехам США захватить один из островов близ Ирана

Спецпосланник Трампа допустил, что конфликт в Иране для США сейчас важнее Украины

Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

Хорватия пообещала Венгрии и Словакии тот объем нефти, который они получали по "Дружбе"

Иран в четверг атаковал уже шесть крупнейших нефтегазовых объектов в странах Персидского залива

Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

Цена Brent поднялась выше $119 за баррель на новостях об атаке на саудовский НПЗ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 896 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8725 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
