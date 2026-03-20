Иран нанес новые удары по крупному кувейтскому нефтеперерабатывающему заводу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмади в пятницу утром подвергся нескольким атакам иранских ударных беспилотников, информирует кувейтское государственное информационное агентство KUNA.

На ряде объектов предприятия вспыхнули пожары, о жертвах не сообщается. На месте происшествия работают пожарные и аварийно-спасательные службы.

Вооруженные силы Кувейта заявили, что по стране были нанесены новые удары баллистических ракет и беспилотников. Средства ПВО осуществляли их перехват, отметили военные.

В четверг ударам иранских ракет и беспилотников подверглись нефтеперерабатывающие заводы Мина Абдулла и Мина аль-Ахмади в Кувейте. Предприятия получили повреждения. Госкомпания Кувейта КРС приостановила их работу.

Заводы Мина Абдулла и Мина аль-Ахмади перерабатывают 346 тыс. баррелей в сутки и 454 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Хроника 28 февраля – 20 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
