ЮГК выплатила купон по бондам с задержкой в сутки на фоне ареста денег приставами

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ЮГК" сообщило о выплате купона по облигациям серии 001P-05 с задержкой в сутки на фоне ареста денежных средств.

Выплата купонного дохода должны была пройти 19 марта, эмитент исполнил свои обязательства 20 марта, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. При это в опубликованном незадолго до него раскрытии компания констатировала технический дефолт, указав причиной неисполнения обязательств в срок арест денежных средств, наложенный приставами в рамках исполнительного производства.

Компания направила средства в Национальный расчетный депозитарий для выплаты купонного дохода по облигациям 001Р-05 всем держателям, в НРД подтвердили получение платежа, он направит средства держателям облигаций в соответствии со своими стандартными процедурами, уточнил эмитент. "Мы остаемся в тесном диалоге со всеми финансовыми регуляторами и рейтинговыми агентствами (АКРА, Эксперт РА)", - отметила ЮГК.

Облигации на $40 млн компания разместила в октябре 2025 года, по ним выплачивается ежемесячный фиксированный купон. Также у ЮГК есть в обращении есть еще один выпуск бондов с ежемесячными купонами, ближайшая дата платежа по нему - 29 марта.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Сейчас контрольный пакет компании принадлежит государству, в собственность казны он перешел по решению суда в прошлом году.

Ранее на этой неделе стало известно, что судебные приставы постановили наложить арест на денежные средства "Южуралзолота" в банках на сумму 32,1 млрд руб. Московский городской суд в феврале обязал компанию сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,3 млрд руб., сообщила компания.

На фоне этих новостей рейтинговое агентство "Эксперт РА" 18 марта установило статус "под наблюдением" по рейтингам кредитоспособности ПАО "ЮГК" и двух выпусков облигаций компании, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время.

