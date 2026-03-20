Экс-глава "АЛРОСА" Сергей Иванов вновь войдет в наблюдательный совет компании

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор "АЛРОСА" Сергей Иванов номинирован в новый состав наблюдательного совета компании, говорится в сообщении "АЛРОСА".

Иванов покинул пост главы алмазодобытчика в мае 2023 года, с тех пор он входит в состав набсовета, являясь заместителем его председателя. Его преемник Павел Маринычев также номинирован в совет.

Акционеры "АЛРОСА" выдвинули 15 кандидатов на 15 мест в совете.

Возглавляет совет министр финансов РФ Антон Силуанов, его кандидатура также выдвинута для избрания в новый состав.

Помимо Силуанова, Иванова и Маринычева, в новый состав совета войдут другие его действующие члены: замминистра финансов Алексей Моисеев, глава Якутии Айсен Николаев, глава "Россетей" Андрей Рюмин, глава ПСБ Петр Фрадков, бывший первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко и Андрей Донец (последнее известное место работы - АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта").

Ранее в совет входил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Номинирован ли он в новый состав, сказать достоверно нельзя, так как данные одного из 15 кандидатов не раскрыты.

У РФ в лице Росимущества 33,02% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%, в том числе физлицам принадлежит 7,58%, иностранным юрлицам - 16,6%. Подконтрольная "АЛРОСА" организация контролирует 2,06% акций.