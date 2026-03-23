"Россети" готовят сетевой проект для энергодефицитного Юга на 120 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Стоимость проекта ПАО "Россети" для энергодефицитного Юга России может превысить 120 млрд рублей, сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин.

"Для ликвидации проблемы дефицита мощности в энергосистеме Юга "Россети" также прорабатывают строительство энергокольца 500 кВ в Сочинском районе Краснодарского края. Проект будет завершен в 2030 году. Текущая оценка стоимости составляет более 120 млрд рублей", - сообщил он.

Он напомнил, что на юге компания работает вместе с "Росатомом" по проекту использования накопителей энергии для покрытия дефицита.

Накопители электроэнергии предполагалось разместить для закрытия дефицита на юге России до июля 2026 года. Речь идет об установке накопителей для покрытия пиковых нагрузок в регионе в размере 100 МВт в энергосистеме Крыма и 250 МВт - в энергосистеме Кубани.

Как сообщалось, энергосистеме Юга нужна генерация на 2,2 ГВт. Ранее было согласовано решение о шести быстровозводимых ГТУ на 150 МВт на Таврической ТЭС уже в этом году, одного блока ПСУ на 150 МВт на Краснодарской ТЭЦ в 2028 году, еще одном ПГУ на 470 МВт в Динском районе Краснодарского края в 2029 году. В 2029 же году планируется построить ПГУ на 235 МВт на Таврической ТЭС. Еще два энергоблока по 160 МВт каждый введут в 2029 и 2030 годах на Ударной ТЭС, там же планируется и ввод блока на 235 МВт в 2030 г. Обсуждалось также, что на Сочинской ТЭС "Интер РАО" возведут блок на 480 МВт в 2030 году, а на Джубгинской ТЭС - ПГУ на 164 МВт в том же 2030 году. Кроме того, необходимо обеспечить продолжение эксплуатации уже существующего генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС установленной мощностью 161 МВт.