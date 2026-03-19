В Европе отмечают нарастающие проблемы с выработкой единой реакции ЕС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Евросоюзу становится все труднее обеспечивать единый ответ союза на возникающие в мире кризисы, сказал Financial Times министр одной из стран ЕС.

"Диссонанс во внешней политике все усиливается. Каждый новый геополитический кризис разобщает нас немного больше (...) и делает все очевиднее тот факт, что мы не можем действовать как единый союз", - сказал он.

Другой чиновник отметил, что хотя руководители ЕС "в целом ставят одни и те диагнозы" происходящему, но предлагают разные средства решения проблем.

Хотя страны ЕС отвергли предложение президента США Дональда Трампа направить свои силы в район Ормузского пролива, все равно остаются открытыми вопросы, как долго продлится такое единодушие, сможет ли Европа обеспечить стратегическую автономию и готова ли она к более конфронтационной мировой обстановке, отмечает FT.

Советник сферы безопасности ЕС объяснил, что по мере затягивания кризиса на Ближнем Востоке разница между военными потенциалами стран Евросоюза, разное их участие в делах ближневосточного региона еще сильнее усложнит выработку единого ответа союза на нынешний кризис.

Тем не менее один из источников издания отметил, что превалирующей темой на саммите ЕС 19 марта станет кризис вокруг Ирана.

"Со странами ЕС даже не консультировались перед началом войны, тем более никто не хочет помогать Трампу воевать. Но мы точно знаем, что нам придется столкнуться со многими последствиями (...) это конкретные вещи, которые будут обсуждать лидеры", - заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

FT напоминает, что ввиду нынешних проблем в ЕС некоторые предлагают ввести принцип голосования простым большинством по вопросам внешней политики и безопасности. Однако многие страны опасаются утратить право вето при таких реформах. Другие наблюдатели отмечают, что хотя это ускорит процесс принятия решений, но не сблизит страны ЕС; также не будет решена проблема неравенства мощи Евросоюза в сравнении с США.

Вместе с тем такие страны как ФРГ и Франция предпочитают образовывать более неформальные группы, координироваться с Британией и партнерами вне ЕС для решения внешнеполитических задач.

"Происходящее - это не то, ради чего строился весь проект ЕС. Медленное выстраивание консенсуса не работает, когда вы имеете дело с непредсказуемыми геополитическими кризисами", - резюмировал один из высокопоставленных дипломатов Евросоюза.