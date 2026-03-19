В Европе отмечают нарастающие проблемы с выработкой единой реакции ЕС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Евросоюзу становится все труднее обеспечивать единый ответ союза на возникающие в мире кризисы, сказал Financial Times министр одной из стран ЕС.

"Диссонанс во внешней политике все усиливается. Каждый новый геополитический кризис разобщает нас немного больше (...) и делает все очевиднее тот факт, что мы не можем действовать как единый союз", - сказал он.

Другой чиновник отметил, что хотя руководители ЕС "в целом ставят одни и те диагнозы" происходящему, но предлагают разные средства решения проблем.

Хотя страны ЕС отвергли предложение президента США Дональда Трампа направить свои силы в район Ормузского пролива, все равно остаются открытыми вопросы, как долго продлится такое единодушие, сможет ли Европа обеспечить стратегическую автономию и готова ли она к более конфронтационной мировой обстановке, отмечает FT.

Советник сферы безопасности ЕС объяснил, что по мере затягивания кризиса на Ближнем Востоке разница между военными потенциалами стран Евросоюза, разное их участие в делах ближневосточного региона еще сильнее усложнит выработку единого ответа союза на нынешний кризис.

Тем не менее один из источников издания отметил, что превалирующей темой на саммите ЕС 19 марта станет кризис вокруг Ирана.

"Со странами ЕС даже не консультировались перед началом войны, тем более никто не хочет помогать Трампу воевать. Но мы точно знаем, что нам придется столкнуться со многими последствиями (...) это конкретные вещи, которые будут обсуждать лидеры", - заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

FT напоминает, что ввиду нынешних проблем в ЕС некоторые предлагают ввести принцип голосования простым большинством по вопросам внешней политики и безопасности. Однако многие страны опасаются утратить право вето при таких реформах. Другие наблюдатели отмечают, что хотя это ускорит процесс принятия решений, но не сблизит страны ЕС; также не будет решена проблема неравенства мощи Евросоюза в сравнении с США.

Вместе с тем такие страны как ФРГ и Франция предпочитают образовывать более неформальные группы, координироваться с Британией и партнерами вне ЕС для решения внешнеполитических задач.

"Происходящее - это не то, ради чего строился весь проект ЕС. Медленное выстраивание консенсуса не работает, когда вы имеете дело с непредсказуемыми геополитическими кризисами", - резюмировал один из высокопоставленных дипломатов Евросоюза.

Евросоюз Европа США Иран Франция Германия Дональд Трамп
Новости по теме

Новости

Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

 Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

Цена Brent поднялась выше $119 за баррель на новостях об атаке на саудовский НПЗ

Израиль нанес удар по иранской базе и военным кораблям в Каспийском море

Режим беспилотной опасности объявлен в Абхазии

Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

 Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

 Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

Объем госдолга США впервые превысил $39 трлн

 Объем госдолга США впервые превысил $39 трлн

Цена Brent поднималась выше $112 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 19 марта

Трамп заявил, что Израиль атаковал месторождение "Южный Парс" без ведома США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 884 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });