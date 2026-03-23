Цены на нефть остаются в глубоком минусе после заявлений Трампа

Brent подешевела до $101,28 за баррель

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в глубоком минусе вечером в пятницу, хотя и отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 по московскому времени опустилась на $10,91 (9,72%) от уровня закрытия пятницы, до $101,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $8,82 (8,98%), до $89,41 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $96 за баррель, на WTI - до $84,37 за баррель.

Обвал котировок последовал за заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что он принял решение отложить удары по иранским электростанциям на пять дней. Ранее он говорил, что США ударят по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив.

"Рад сообщить, что США и Иран в последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного завершения военных действий на Ближнем Востоке", - написал Трамп в соцсети Truth Social днем в понедельник.

Позднее глава Белого дома сказал журналистам, что Вашингтон проводит пятидневные переговоры с Тегераном. "Если все пройдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос, - отметил Трамп, добавив, что любые договоренности должны подразумевать, что у Ирана не будет ядерного оружия. - В противном случае мы просто продолжим бомбить изо всех сил".

Деэскалация на Ближнем Востоке может привести к восстановлению добычи нефти в этом регионе, однако многое будет зависеть от того, насколько скоро судовладельцы будут готовы возобновить хождение через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. Остановка боевых действий, вероятно, смягчит инфляционное воздействие конфликта, хотя для возобновления поставок энергоносителей может потребоваться некоторое время.

Между тем, телеканал Press TV сообщил, что иранская сторона опровергла заявления о ее контактах с администрацией президента США. По словам собеседника телеканала, Трамп принял решение "отступить" после того, как его предупредили, что в случае ударов по иранским электростанциям целями Тегерана станут, в том числе, электростанции на Ближнем Востоке.

Цены на нефть несколько восстановились после этих опровержений, но не вернулись к внутридневным максимумам $114,43 для Brent и $101,67 для WTI.