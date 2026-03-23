Трамп грозит продолжить атаки на Иран, если переговоры с Тегераном не дадут результата

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, если за пять дней переговоры Вашингтона и Тегерана не принесут результатов, то Соединенные Штаты продолжат атаковать Иран.

"Мы проводим пятидневные переговоры, посмотрим, как все пойдет. Если все пройдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос. В противном случае мы просто продолжим бомбить изо всех сил", - сказал Трамп в понедельник журналистам.

По словам президента, любые договоренности будут подразумевать, что у Ирана ядерного оружия не будет. "Мы хотим, чтобы не было ядерной бомбы, никакого ядерного оружия", - подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что при этом США желают получить в своё распоряжение высокообогащенный уран из Ирана.

Говоря о состоявшихся переговорах, Трамп отметил: "Они прошли, я бы сказал, идеально".

"Я бы сказал, что, если они доведут дело до конца, это положит конец этой проблеме, этому конфликту", - резюмировал президент.

Ранее Трамп заявил, что после двух дней "продуктивных переговоров" с Ираном принял решение заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской инфраструктуре.

Он написал в соцсети Truth Social, что США и Иран в последние два дня вели "очень хорошие" переговоры о полном и тотальном завершении конфликта на Ближнем Востоке, и контакты и обсуждения продолжатся на этой неделе.