Трамп грозит продолжить атаки на Иран, если переговоры с Тегераном не дадут результата

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, если за пять дней переговоры Вашингтона и Тегерана не принесут результатов, то Соединенные Штаты продолжат атаковать Иран.

"Мы проводим пятидневные переговоры, посмотрим, как все пойдет. Если все пройдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос. В противном случае мы просто продолжим бомбить изо всех сил", - сказал Трамп в понедельник журналистам.

По словам президента, любые договоренности будут подразумевать, что у Ирана ядерного оружия не будет. "Мы хотим, чтобы не было ядерной бомбы, никакого ядерного оружия", - подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что при этом США желают получить в своё распоряжение высокообогащенный уран из Ирана.

Говоря о состоявшихся переговорах, Трамп отметил: "Они прошли, я бы сказал, идеально".

"Я бы сказал, что, если они доведут дело до конца, это положит конец этой проблеме, этому конфликту", - резюмировал президент.

Ранее Трамп заявил, что после двух дней "продуктивных переговоров" с Ираном принял решение заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской инфраструктуре.

Он написал в соцсети Truth Social, что США и Иран в последние два дня вели "очень хорошие" переговоры о полном и тотальном завершении конфликта на Ближнем Востоке, и контакты и обсуждения продолжатся на этой неделе.

Хроника 28 февраля – 23 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Трамп заявил, что и США, и Иран хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта

 Трамп заявил, что и США, и Иран хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта

ВС РФ впервые рассмотрит вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде

 ВС РФ впервые рассмотрит вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде

Трамп заявил, что может заключить соглашение с Ираном "за пять дней или быстрее"

В Израиле сообщили об ударах по центру Тегерана

Экс-глава Ижевска Бекмеметьев осужден на 5 лет за злоупотребление полномочиями

В Тегеране пока не видят оснований для нормализации ситуации с Ормузским проливом

 В Тегеране пока не видят оснований для нормализации ситуации с Ормузским проливом

Трамп приказал военным пять дней не наносить удары по объектам энергетики в Иране

 Трамп приказал военным пять дней не наносить удары по объектам энергетики в Иране

Иран угрожает заминировать Персидский залив при нападении на его побережье или острова

Аэропорт Нью-Йорка закрыт после столкновения самолета с пожарной машиной

 Аэропорт Нью-Йорка закрыт после столкновения самолета с пожарной машиной
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 992 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 69 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8759 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
