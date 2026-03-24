Xiaomi сократила квартальную чистую прибыль на 27%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель потребительской электроники и электромобилей Xiaomi в четвертом квартале 2025 года сократил чистую прибыль на 27,3%, поскольку компания продолжает активно инвестировать в производство машин.

Чистая прибыль Xiaomi в октябре-декабре составила 6,54 млрд юаней против 9 млрд юаней годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль опустилась на 23,7% - до 6,35 млрд юаней, операционная прибыль - на 29,9%, до 6,23 млрд юаней.

Выручка выросла на 7,3% и достигла рекордных 116,92 млрд юаней. Данный показатель превысил отметку в 100 млрд юаней по итогам пятого квартала подряд, отмечается в сообщении.

Аналитики, опрошенные LSEG в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 5,7 млрд юаней при выручке в 116,2 млрд юаней.

Выручка Xiaomi от продажи смартфонов в четвертом квартале составила 44,3 млрд юаней (снижение на 13,6%). Компания поставила 37,7 млн смартфонов (сокращение на 11,6%).

Доходы в сегменте интернета вещей (IoT) и бытовой электроники упали на 20,3% - до 24,6 млрд юаней, тогда как выручка от интернет-услуг увеличилась на 5,9% - до 9,9 млрд юаней.

Выручка в сегменте электромобилей и других передовых технологий подскочила в 2,2 раза и превысила 37,2 млрд юаней. Поставки электромобилей в октябре-декабре выросли в 2,1 раза - до 145 115 единиц.

В 2025 году Xiaomi поставила 165,2 млн смартфонов при собственном прогнозе в 180 млн. По данным аналитической компании Omdia (бывшая Canalys), доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов составляла 13,3%, что позволило ей войти в топ-3 мировых поставщиков пятый год подряд.

За последние 12 месяцев капитализация Xiaomi упала почти на 39%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил более 7%.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки, тестеры воды и электромобили. Продукция представлена более чем в 100 странах.