Brent остается в плюсе и торгуется у $101,33 за баррель

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в умеренном плюсе после обвала по итогам предыдущей сессии.

К 14:21 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,39 (1,39%), до $101,33 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,25 (2,55%), до $90,38 за баррель.

В понедельник обе марки подешевели более чем на 10% после решения президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры. Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.

В понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера с сжиженным углеводородным газом (СУГ). По данным LSEG, они загрузились в Кувейте и ОАЭ.

"В Иранском конфликте появились первые сигналы деэскалации, однако ситуация вокруг Ормузского пролива всё еще напряжённая, - написали аналитики BCA Research. - С учетом сохраняющихся рисков атак и общей волатильности, пока слишком рано агрессивно ставить на снижение цен на нефть".

Если проход судов через пролив останется заблокированным до конца апреля, цена Brent может достичь $150 за баррель, полагают аналитики ⁠Macquarie. Исторический рекорд стоимости этого сорта нефти был зафиксирован в 2008 году на уровне $147 за баррель.