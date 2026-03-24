Глава ЦБ назвала разумной стратегией совет нефтяникам гасить долги за счет допдоходов от цен

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Совет президента РФ компаниям нефтегазовой сферы погашать долги за счет дополнительных доходов от цен на энергоносители - не признак их закредитованности, а просто разумная стратегия, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Накануне, выступая на совещании с членами правительства, президент РФ Владимир Путин вновь призвал российские нефтегазовые компании подумать о том, чтобы направлять дополнительные доходы от возросших цен на энергоносители на погашение долгов перед банками.

По итогам 2025 года средняя стоимость Brent составила около $68-69 за баррель, что на $10 ниже, чем ее средняя цена в 2024 году. Накануне начала военных действий в отношении Ирана в конце февраля российский сорт Urals подорожал до $72,8/баррель.

На фоне военных действий нефть взлетала выше отметки $115 за баррель, сейчас цена несколько скорректировалась, но все равно остается выше $100.

"Что касается крупных компаний нефтегазового сектора, многие из них очень большие, поэтому это не столько вопрос перекредитованности, сколько самого объема долга. И, по сути дела, если одни должники будут сокращать свои долги, это даст возможность банкам больше кредитовать других заемщиков", - заявила Набиуллина в Госдуме, отвечая на вопрос депутата, действительно ли существует проблема закредитованности нефтегазового сектора.

"Кроме того, для самих компаний, если это большой долг, и сейчас высокие ставки - это большие процентные расходы по обслуживанию долга... Поэтому, мне кажется, это действительно очень разумно в нынешней ситуации. (...) Это просто некоторая разумная стратегия по поводу того, как можно было бы распорядиться дополнительными доходами, которые возникают сейчас из-за конъюнктуры рынка", - добавила она.

Владимир Путин Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
Набиуллина заявила, что вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 п.п.

 Набиуллина заявила, что вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 п.п.

Президент Филиппин ввел режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении

Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

 Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

Россия приостанавливает экспорт аммиачной селитры до 21 апреля

Вьетнамские авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы из-за нехватки топлива

Кабмин продлил угольным компаниям отсрочку на уплату НДПИ и страхвзносов до 30 апреля

Brent подорожала до $103,78 за баррель

ЦБ РФ перенесет на полгода предоставление банками расширенной отчетности о трансграничных операциях физлиц

США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

 США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

Цены на нефть остаются в глубоком минусе после заявлений Трампа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1034 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
