Банк России готов поддержать две новые инициативы в сфере ОСАГО

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Банк России считает своевременным увеличение лимита выплат в ОСАГО за ущерб жизни и здоровью в 4 раза, с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей, и поддержит такую инициативу. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании профильных комитетов Госдумы во вторник.

"Мы могли бы подумать о важной инициативе, о повышении лимита страховых выплат в случае вреда жизни и здоровью в ОСАГО. Страховая сумма в 500 тыс. рублей была достаточна, когда система ОСАГО создавалась. Но уже много воды утекло. И в других видах страхования, например в страховании ответственности перевозчиков, лимит выплат за вред жизни и здоровью существенно выше – 2 млн рублей", - сказала она. По словам Набиуллиной, увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью в ОСАГО "значительно улучшит положение пострадавших в ДТП".

Как сообщил в ходе заседания глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, такой законопроект депутатами уже подготовлен.

Ранее президент ВСС и РСА Евгений Уфимцев заявлял, что лучшее время для начала обсуждения по пересмотру лимитов выплат в ОСАГО за ущерб жизни и здоровью пострадавших с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей – весна этого года. Удачным временем автостраховщики называли период после 1 апреля, когда одновременно для всех автовладельцев пройдет пересмотр коэффициента аварийности бонус-малус.

Вторая инициатива, за которую выступает ЦБ, связана с доступностью ОСАГО для такси. "Тоже много обсуждается эта тема. Чтобы заключение классических договоров ОСАГО не зависело от страховой компании, мы хотели бы реализовать механизм их гарантированного оформления через портал "Госуслуги", начав как раз с такси, и еще мотоциклистов, у которых также были сложности с полисами", - сказала Набиуллина.

Как сообщалось, некоторое время назад по этим двум категориям транспорта возникали затруднения при оформлении договоров ОСАГО из-за чрезмерной убыточности. В настоящее время ситуация сгладилась корректировкой тарифов для мототранспорта и введением коротких полисов ОСАГО для такси.