Минфин РФ ждет продления указа о репатриации экспортной выручки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки, истекающий в мае, имеет смысл вновь продлить, это общая позиция Минфина, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

"У нас общая всегда позиция была такая, я думаю, она не поменялась, что в целом есть смысл продлевать этот указ, и есть смысл, чтобы он действовал. Там помимо вопроса, связанного с репатриацией, всегда есть вопрос мониторинга и контроля, который осуществляет Росфинмониторинг. Это важная часть тоже этого всего механизма", - сообщил Чебесков журналистам в Госдуме.

Отвечая на вопрос, имеет ли смысл распространить действие указа на операции с криптовалютой из-за увеличения их роли в расчетах, замминистра финансов сказал, что логика в этом есть.

"Вполне возможно... Я сейчас не смогу вам прокомментировать, но логика в этом есть точно", - подчеркнул Чебесков.

Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки было введено указом в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Конкретные нормативы в рамках введенного указом механизма устанавливает правительство. В середине августа 2025 года своим постановлением кабинет министров снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля. До этого момента крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

Минфин неоднократно отмечал положительное влияние этого указа. "Были введены в свое время для стабилизации курса на валютном рынке требования по репатриации для крупнейших экспортеров. Как мы видели, систематически происходило перевыполнение тех нормативов, которые были обозначены правительством по зачислению и продаже валютной выручки. Но тем не менее, это гарантировало определенную стабильность. Мы наблюдали стабилизацию курса рубля, то есть механизм продемонстрировал свою эффективность", - заявил в сентябре директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. Тогда он отметил, что параметры репатриации и продажи экспортной валютной выручки обнулены, но при необходимости эти нормативы могут быть пересмотрены.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });